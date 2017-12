Djokovic se retira de Abu Dabi por nuevas molestias en el codo

El serbio Novak Djokovic se retiró hoy, 29 de diciembre del 2017, del torneo de tenis Abu Dabi, en el que planeaba regresar a la actividad tras seis meses de baja, por nuevas molestias en el codo. "Estoy muy triste por tener que retirarme", dijo Djokovic en un comunicado.

"Desafortunadamente, en los últimos días empecé a sentir dolor en el codo y después de varios exámenes, mi equipo médico me aconsejó no arriesgar nada, retirarme del torneo y continuar inmediatamente con las terapias", agregó el campeón de 12 Grand Slam.



Djokovic, de 30 años, jugó su último partido el 12 de julio, cuando se retiró de los cuartos de final de Wimbledon por una lesión en el codo. Catorce días después anunció que ponía fin a la temporada con cuatro meses de antelación, haciendo la pausa más larga de su carrera.



"Necesito aceptar esta situación y esperar los resultados de las terapias para volver a jugar al tenis a ritmo completo", continuó el ex número uno del ranking mundial. La baja del serbio junto a las de Rafael Nadal y de Milos Raonic dejó diezmado el certamen de exhibición que se disputa en los Emiratos Árabes Unidos.



Djokovic, que debía debutar ante el español Roberto Bautista Agut, quedó en duda también para el torneo de Doha, que arranca en unos pocos días. En lugar del serbio, la organización consiguió que el británico Andy Murray aceptara jugar la semifinal del evento ante Bautista. El español ganó 6-2 el único set del encuentro.



Quien sí regresará a las canchas en el Abu Dabi será Serena Williams, que mañana enfrentará a la letona Jelena Ostapenko. La estadounidense vuelve a las pistas tras un año de ausencia debido al nacimiento de su hijo.