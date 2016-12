Nico Rosberg, seguro de su decisión de dejar F1: 'Mi misión está cumplida'

El ex piloto alemán Nico Rosberg sigue plenamente convencido de la decisión de dejar la Fórmula 1 con 31 años después de proclamarse campeón del mundo. "Mi misión está cumplida", declaró en una entrevista con el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung publicada hoy, 27 de diciembre del 2016.

Para el campeón del mundo nacido en la ciudad germana de Wiesbaden, en el oeste del país, todo parece ser correcto y contó como recientemente la leyenda británica de la Fórmula 1 Sir Stirling Moss le escribió y le mostró sus "máximos respetos" por su decisión. Él siente "absolutamente" que ha hecho lo correcto.



Rosberg anunció por sorpresa el final de su carrera tras su triunfo la pasada temporada. "Abandono en el cenit de mi rendimiento y me dedicaré ahora a nuevos proyectos", dijo entonces. El hijo del ex campeón del mundo Keke Rosberg (1982) pasó a la clase reina del automovilismo en la temporada 2006. Primero condujo para Williams y a partir de 2010 lo hizo para Mercedes.



Primero junto a Michael Schumacher, y desde 2013 junto a Lewis Hamilton, quien era entonces su mejor amigo, recuerda Rosberg en la entrevista sobre su compañero. Sin embargo, la rivalidad los separó en los últimos años y la amistad desapareció.



"Quizá volvamos a acercarnos en algún momento casualmente", opinó Rosberg. "Me parecería bien", agregó sobre Hamilton, con quien a pesar de todo habló en un momento personal sobre su retirada. "Fue genial", recordó.



Cómo continuará ahora su vida es algo que Rosberg deja abierto. Está seguro que podrá encontrar desafíos tanto en el mundo de la Fórmula 1 como en otros ámbitos. "Quizá en el mundo de los negocios. Hay algunas ideas, pero nada en firme", indicó. Aún no está claro quien le sucederá en el equipo de Mercedes. "Sí, ya sé que mi retirada dejó al equipo en una situación difícil", reconoció Rosberg.