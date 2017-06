De la Cruz se siente responsable por la derrota ante Venezuela

El capitán de la selección uruguaya sub 20, Nicolás de la Cruz, dijo sentirse responsable de la derrota de su equipo hoy ante Venezuela en las semifinales del Mundial de la categoría de Corea del Sur por fallar el último y decisivo penalti.

"Asumo la responsabilidad de la derrota de hoy", aseveró el jugador en un texto publicado en su cuenta de Twitter. "Hoy mi carrera me golpeó fuerte, en este momento no tengo palabras para describir el dolor que siento", expresó el jugador.

De la Cruz comentó también que gracias a la fuerza de su familia y de su hija se va a "tomar revancha" en su carrera. La selección uruguaya sub 20 perdió en los penaltis ante Venezuela en las semifinales del Mundial tras finalizar en empate a un gol el partido.



Los charrúas jugarán por el tercer puesto ante Italia, que cayó derrotado por 1-3 ante Inglaterra de la otra semifinal del torneo.

El centrocampista Agustín Canobbio dijo a la emisora uruguaya Radio Oriental que fue "unas lástima" la derrota porque el equipo mereció más durante el partido pero aseguró que ahora van a "tratar de ganar el tercer puesto".



Por su parte, el seleccionador uruguayo sub 20, Fabián Coito, expresó en la misma radio que el plantel quedó bastante triste tras la derrota pero que es bueno la experiencia de ir viviendo esas situaciones.



"Hoy mismo hasta el último minuto ganamos el partido pero el gol del empate de Venezuela generó un impacto psicológico. Me imagino que la gente también tendrá una tristeza enorme igual que estos chiquilines pero hay que pensar para adelante", declaró Coito.