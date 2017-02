Nicolás Custode es el 'sparring' de los 'duros' en el ATP Ecuador 250

Al quiteño Nicolás Custode se lo ha visto entrenar con algunos de los mejores tenistas profesionales del ATP 250 Ecuador Open que se jugará hasta el domingo en el club Jacarandá.

El adolescente, próximo a cumplir 16 años, no perdió la oportunidad de codearse, practicar y aprender con algunos de sus héroes deportivos como por ejemplo Víctor Estrella Burgos el campeón del torneo en 2015 y 2016.



Precisamente el dominicano se ejercitó con Custode una hora antes del inicio de su partido de cuartos de final ante el italiano Federico Gaio, previsto para las 18:30 del viernes 10 de febrero. Ese fue el tercer entrenamiento que el quiteño realizó con el dominicano durante la semana.



El tenista ecuatoriano se entrenó en Valencia, España, bajo la tutela del técnico Paco Almendros el año pasado. Esa fue una experiencia que lo ha fortalecido física y anímicamente.



El fin de semana pasado, el de la ronda de clasificación, llegó al club Jacarandá con su maleta y sus raquetas. Entonces el español Roberto Carballes Baena necesitaba alguien para entrenar. Custode estuvo presto y así empezó su peregrinaje como 'sparring' de campeones.



Con Carballes, quien eliminó a Giovanni Lapentti, se ejercitó unas cuatro veces. También lo hizo con Thomaz Bellucci, con Renzo Olivo, Gerald Melzer y otros.



"Saber que puedo jugar con estas estrellas me da mucha emoción", dijo el joven tenista después de su ejercitación con el bicampeón del ATP.



Custode aspira a convertirse en profesional por lo que estudia a distancia para disponer de más tiempo. Su principal técnico es Fabricio Custode, su padre. "Mi familia me apoya y mi padre siempre está alentándole. Espero llegar a profesional y por eso también perfecciono el inglés", añadió el tenista capitalino que aprovechó como pocos el paso de los profesionales por el Jacarandá.