Néstor Pitana será el árbitro del partido entre Uruguay y Francia por los cuartos de final del Mundial

El árbitro argentino Néstor Pitana será quien imparta justicia en uno de los duelos de cuartos de final más atractivos del Mundial de Rusia: estará al frente del choque entre Uruguay y Francia que se desarrollará el próximo viernes en la ciudad de Nizhny Novgorod.

El juez comandará su cuarto partido en esta Copa del Mundo tras dirigir el partido inaugural Rusia vs. Arabia Saudita, México vs. Suecia y Croacia vs. Dinamarca.



A sus 43 años, el hombre nacido en Misiones igualará la marca que tuvo en el Mundial de Brasil 2014, donde también fue la autoridad de cuatro partidos distintos:



Rusia vs. Corea del Sur, Estados Unidos vs. Portugal, Honduras vs. Suiza y Francia vs. Alemania.



La cita para Pitana será el próximo viernes 6 de julio del 2018 desde las 09:00 (Hora Ecuador) en el primer cotejo de los cuartos de final, donde jugarán Uruguay vs. Francia. Hasta ahora, Pitana mostró ocho tarjetas amarillas en los tres partidos que dirigió y no expulsó a ningún futbolista.

En el siguiente turno del viernes se enfrentarán Brasil vs. Bélgica, con el arbitraje del serbio Milonard Mazic. El sábado 7 de junio de 2018 jugarán Suecia vs. Inglaterra con el holandés Björn Kuipers como juez y Rusia vs. Croacia bajo la supervisión del brasileño Sandro Ricci.

