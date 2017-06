Nassib Neme y José Francisco Cevallos polemizan por decisiones arbitrales  

José Francisco Cevallos, presidente de Barcelona SC, se quejó de las decisiones arbitrales de las últimas fechas, en las que según él, se ha perjudicado a su club. En sus declaraciones del viernes 2 de junio, se quejó de los jueces y además dio indicios de que estos favorecen a sus rivales.

“Uno siente que a los otros clubes les pitan penales, ganan con eso, y a nosotros no nos pitan un penal claro”, dijo Cevallos. Con eso se refirió al partido que empataron sin goles con River Ecuador. Apuntó también a la victoria que obtuvo Emelec ese mismo día, gracias a un penal polémico, ante Fuerza Amarilla.



En el duelo entre los eléctricos y los machaleños, el juez Juan Carlos Albarracín dictaminó un penal en los minutos finales, por una supuesta falta en contra de Holger Matamoros. Tras las repeticiones de la TV, se evidenció que no hubo infracción.



“Ya hemos reclamado, es algo reiterativo. Todas las semanas sentimos esos errores graves que marcan diferencia”, extendió el titular canario.



Ante eso, llegó la respuesta del presidente de Emelec, Nassib Neme, en declaraciones recogidas por Diario El Universo. “Así no se expresa un presidente de un club. Así se expresan los hinchas con micrófono, fanáticos y hasta los jugadores, pero un dirigente no”, dijo.



Lamentó que su homólogo se refiriera a un partido que no le compete a su equipo (Emelec vs Fza. Amarilla), mismo que no pudo ver porque se jugó a la misma hora y día en que los canarios actuaban en el estadio Christian Benítez.



Según Neme, los jueces también se han equivocado en contra de los eléctricos y otros equipos del campeonato. “En Emelec no lloramos”, mencionó el directivo, refiriéndose a los reiterados reclamos en contra de los árbitros que han realizado los canarios.



La polémica crea un marco antes del segundo Clásico del Astillero de este año, que se jugará el próximo 21 de junio, en el estadio Monumental. Ambos equipos tienen la posibilidad de ganar la etapa, y ese partido podría ser definitorio para sus aspiraciones.