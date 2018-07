El nadador Esteban Muñoz continúa en el hospital y aún hay que esperar

LEA TAMBIÉN

Este 12 de julio del 2018, Esteban Muñoz también pasará en el hospital. Su familia ya no tiene que ir a recogerlo a la piscina, porque desde el 16 de junio está asilado en una casa de salud.

“Se le formó un absceso en el cerebro. Con la medicación estamos esperando que se diluya”, relata Edy Muñoz, su padre que en esta ocasión no habló de las medallas o las victorias de este campeón nacional de natación.

“Ya tiene la marca para competir en la Copa del Pacífico, pero seguro que no va asistir”, añadió con tristeza.

La angustia de la familia comenzó en Cali, el 10 de junio, cuando Esteban competía en el Torneo Delfines. Allí, el nadador de 13 años alcanzó ocho medallas entre oro, plata y bronce. El equipo de Pichincha fue campeón.

“Un día antes de la última jornada, cuatro chicos de la delegación parecían agripados, pensábamos que era por el aire acondicionado del hotel, pero ya en Quito, los malestares se agudizaron”.



A uno de ellos se le diagnosticó Influenza AH1N3, lo que alarmó a los familiares de los otros muchachos. “Mi hijo también recibió el mismo diagnóstico”.

Pero el cuadro médico tomó niveles no esperados. “Por dos noches no durmió bien, por lo que tenía el sueño acumulado. Una mañana que se quedó dormido en un sillón, se dio la vuelta y cayó. Sufrió una microfractura entre las meninges y el cerebro”.



De inmediato fue trasladado a una casa de salud, donde las noticias no fueron nada halagadoras. “La micro fisura en el cerebro facilitó el acceso de el virus de la Influenza y se le formó un absceso en el cerebro”.



En la última semana, Esteban recibe medicación para intentar que el absceso se diluya, caso contrario, deberá ser sometido a una intervención quirúrgica. “Estamos esperando evitar la operación y que en uno o dos meses ya pueda retomar sus actividades”, dijo el padre.



En el plano emocional, afrontar este cuadro médico ha sido difícil para la familia. “Pero también se complica en el ámbito económico. La cuenta, hasta hoy (ayer) está en USD 25 000 y todavía no sabemos cuándo va a salir del hospital”.

La Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), a la que pertenece el nadador, le ha ayudado con el seguro de accidentes que tienen todos los deportistas afiliados. La cifra llega a USD 2 000.



“Pero es una cifra mínima para los gastos que aún tenemos. En esta semana debe realizarse una resonancia para mirar su evolución”, señaló Edy Muñoz.

Aníbal Fuentes, presidente de CDP, se encontraba ayer en Guayaquil, junto con la delegación que participa en los Juegos Nacionales Prejuveniles.



“He pedido el informe del delegado de natación y el informe médico para tomar decisiones. El directorio debe analizar y aprobar una ayuda adicional en este delicado caso de uno de nuestros nadadores”.



Esteban Muñoz comenzó a nadar a los 4 años en la piscina de la Jipijapa. Luego de 5 años fue captado como un talento para un desarrollo deportivo competitivo y pasó a entrenarse en la piscina de Miraflores.

Desde que cumplió los 11 años es seleccionado de Pichincha y ha representado a la provincia en los Juegos Nacionales de Menores.

“El año pasado fue galardonado como el mejor nadador de Pichincha en su categoría”, dijo el padre.



Su especialidad son las pruebas de los 200 y 400 metros estilo libre y los 200 m estilo mariposa. En las tres pruebas tiene la marca para la Copa del Pacífico, la competencia más importante de la región.

Ya superó el centenar de medallas y trofeos que la familia guarda en su casa pues ha ganado en los torneos interclubes realizados en Quito, Cuenca, Portoviejo, Machala y en Guayaquil, donde logró la mejor marca técnica en el Torneo Internacional Diana Quintana, uno de los de mayor prestigio en el país .



También incursionó en las Aguas Abiertas y ya cruzó el Lago San Pablo en el 2017.