Nadal-Cilic y Federer-Del Potro, semis de alto vuelo en Shanghai

El torneo de tenis de Shanghai ofrecerá mañana, 14 de octubre del 2017, unas semifinales de alto vuelo: el español Rafael Nadal se medirá al croata Marin Cilic y el suizo Roger Federer chocará ante Juan Martín del Potro, si es que el golpe que el argentino sufrió en la muñeca queda finalmente solo en un susto.

Nadal cedió hoy su primer set del torneo ante el búlgaro Grigor Dimitrov, pero terminó logrando un 6-4, 6-7 (4-7) y 6-3 que lo deja un paso más cerca de terminar la temporada como número uno. Su próximo escollo será Cilic, quien en el primer encuentro del día en el Masters 1000 chino batió al español Albert Ramos por 6-3 y 6-4.



En la parte baja del cuadro, Federer y Del Potro reeditarán el encuentro de cuartos de final del US Open que el mes pasado ganó el argentino. Siempre y cuando los estudios a los que Del Potro se someterá en su muñeca izquierda no arrojen malas noticias.



Federer batió al francés Richard Gasquet por 7-5 y 6-4, mientras que el argentino remontó un primer set adverso para imponerse al serbio Viktor Troicki por 4-6, 6-1 y 6-4. El buen resultado, sin embargo, quedó en un segundo plano para Del Potro por el inconveniente que tuvo en la muñeca izquierda, la misma en la que fue operado en tres ocasiones en el pasado y que en su momento lo tuvo al borde del retiro.



Con el marcador 2-2 en el tercer set y Troicki al servicio, Del Potro buscó invertirse para golpear su drive y trastabilló con tan mala suerte que cayó sobre su muñeca. El argentino quedó tendido en el suelo con gestos de dolor y debió ser atendido de inmediato por el fisioterapeuta.



El propio Troicki, preocupado, cruzó al otro lado de la red para ver cómo estaba su rival. Tras varios minutos en los que comprobó la movilidad de su mano, Del Potro regresó a la cancha e increíblemente logró ganar el encuentro. Lo hizo sin pegar un solo revés a dos manos para cuidar su muñeca. "La situación fue la que se vio, me caí y apoyé muy fuerte.



Soy alto, peso casi 100 kilos y la muñeca sufrió bastante. Estoy yendo a la clínica a que me hagan los estudios y ver cuál es el diagnóstico. Después de la caída era cuestión de terminar el partido, no me importaba tanto el resultado", señaló Del Potro tras el encuentro.



"No sé cómo está mi muñeca. Estoy un poco preocupado, pero sé como lidiar con estas cosas", comentó el argentino, que no quiso definir si jugará mañana. "Veremos lo que dicen médicos y después tomaré una decisión. Por supuesto que quiero jugar, pero me gustaría hacerlo al 100 por ciento", afirmó Del Potro reconoció tras el encuentro que siente "un pequeño dolor" en la muñeca.



"Pero no es mayor que en el partido, lo que podría ser una buen señal. Ahora iré al hospital y veremos qué sucede". Federer, su rival de mañana, deseó que no sea nada."Espero que no sea nada serio. Espero que Juan Martín pueda recuperarse y jugar un partido normal mañana", dijo el suizo. "Yo voy a estar listo, nada cambia para mí.Voy a afrontar el partido como si fuera la revancha del US Open".