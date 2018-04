Nadal celebra la presencia de Djokovic en el torneo de tenis de Barcelona 

LEA TAMBIÉN

El español Rafael Nadal celebró hoy la presencia a último momento del serbio Novak Djokovic en el torneo de tenis de Barcelona, al asegurar que es una gran noticia para los aficionados, pero no para sus rivales.

"Es una muy buena noticia para el torneo y para los aficionados porque es uno de los mejores jugadores de la historia. Los espectadores seguro que lo agradecerán. Y es una noticia peor para los rivales", indicó Nadal sobre la participación en el Conde de Godó del exnúmero uno del mundo.

El flamante campeón de Montecarlo podría cruzarse con el serbio en los cuartos de final, si es que ambos ganan sus partidos de las rondas iniciales. "Sabía que era una posibilidad que viniese. En su lugar, yo hubiera hecho lo mismo", añadió el español en la rueda de prensa que brindó tras celebrar el domingo su undécimo título en el Principado.

Rafa Nadal supera a Djokovic como máximo ganador de torneos #Masters1000@RafaelNadal llegó a 31 con su victoria en Montecarlo pic.twitter.com/3jzSkdd1hZ — J_Ziela (@J_Ziela) 22 de abril de 2018



Con su festejo en Montecarlo, Nadal marcó un nuevo récord con 11 títulos en el certamen, además de llegar a 54 conquistas sobre arcilla. Sin embargo, prefirió evitar referirse a si es el mejor jugador de la historia sobre esa superficie. "No me gusta hablar sobre si soy o no el mejor de la historia. Es muy difícil comparar épocas. Desde la máxima humildad, en número de títulos sí soy el mejor de la historia, pero no vayamos a montar una historia con esto", explicó el número uno del mundo, que iniciará la defensa de su título ante el vencedor de su compatriota Roberto Carballes y el austríaco Andreas Haider-Maurer.

Nadal pasó ahora a McEnroe con 171 semanas como Nº1 del mundo y tiene la 6ª marca histórica. Aquí, los 7 hombres con más de 150 semanas en la cima del ranking ATP:

🎾 308 Federer

🎾 286 Sampras

🎾 270 Lendl

🎾 268 Connors

🎾 223 Djokovic

🎾 171 Nadal

🎾 170 McEnroe pic.twitter.com/KMzUxj5F4v — Gustavo Goitía (@goitiatenis) 23 de abril de 2018



A pesar de ser el máximo favorito y haber ganado diez títulos en Barcelona, Nadal aseguró que será difícil repetir el festejo. "Es un cuadro especialmente complicado", afirmó el español, que podría reeditar la final del domingo ante el japonés Kei Nishikori en los octavos de final. "Siempre vienen jugadores importantes por su historia y prestigio. Aunque esta vez el cuadro es especialmente difícil para mí", resaltó Nadal.



Con su título en Montecarlo, Nadal retuvo el primer puesto del ranking. En la clasificación de hoy de la ATP destacó además el ascenso del alemán Alexander Zverev al tercer lugar por delante del croata Marin Cilic. Roger Federer en segundo.