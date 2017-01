El Nacional presenta a sus nuevas figuras

El Nacional presenta este domingo, 22 de enero, desde las 09:00 en el estadio Gonzalo Pozo, a la nueva plantilla que empleará para el torneo local y Copa Libertadores.

Según el presidente de los puros criollos, Tito Manjarrez, será una ceremonia sobria y corta, para no agotar a los hinchas que acudan a ‘La Caldera’ y puedan disfrutar de una mañana de fútbol, shows artísticos y diversos atractivos.



En el interior del estadio, los espectadores podrán disfrutar junto a los cantantes Margarita Lugue y Renato Abad (Yo me llamo Américo), quienes amenizarán la mañana con sus interpretaciones musicales. En el exterior, dos bandas musicales de las Fuerzas Armadas entonarán ritmos que inviten a la gente para ingresar el escenario deportivo.



La nueva mascota del club, Leo Nacho, el cual surgió de un concurso entre los hinchas, será presentado por primera vez en sociedad. Su disfraz fue confeccionado en California, Estados Unidos, a pedido de Transportes Occidental, auspiciante del club para esta temporada.



Durante la presentación del primer equipo, la dirigencia ha preparado un resumen de la trayectoria de cada jugador, la cual se expondrá en la pantalla gigante del estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Sobre los nuevos uniformes, Manjarrez no quiso adelantar detalles. “Es una sorpresa. Solo les puedo decir que tiene detalles muy bonitos”.



Previo al juego con el equipo estelar de Macará, se realizará una pequeña ceremonia donde se designará a los dos capitanes del plantel criollo y luego se encenderán los juegos pirotécnicos. El precio para ingresar al estadio es de USD 5 para general y tribuna, mientras que el palco costará 10.



Para Germán Páez, gerente de marketing de los criollos, la mañana servirá para promocionar los nuevos proyectos del club hacia sus aficionados, como la tienda virtual donde se comercializarán productos oficiales desde finales de este mes, en un modelo similar al que utiliza Amazon con entregas a domicilio.



Otro proyecto que implementarán en este año será la venta de entradas a través de la web. Esta herramienta estará disponible previo al primer juego de los militares en el torneo local.



Para esta temporada, El Nacional se reforzó con las contrataciones de Carlos ‘Pichón’ Quintero, Jonathan Borja, Johan Padilla, Miguel Parrales y Roger Rentería. Además, renovó los contratos de Franklin Guerra, Christian Cordero, Daniel Samaniego, Roberto Garcés y Michael Chalá, pero prescindió de Adrián Bone, Aníbal Chalá, Felipe Mejía, Christian Lara, Janner Corozo y Michael Estrada.



El delantero Félix Borja aseguró que ya llegó a un acuerdo con los puros criollos.



El Nacional empató dos juegos de comprobación ante Clan Juvenil, recientemente ascendido. El primer partido terminó 1-1, con anotaciones de Javier Quiñónez para los militares y Narciso Mina para los sangolquileños. El segundo juego terminó con el mismo marcador. Víctor Estupiñán adelantó a los sangolquileños y Wilmar Ortiz empató para los criollos.



Los dirigidos por Eduardo Favaro aplazaron su primer partido en el Campeonato ante Independiente, debido a que debutarán en la fase dos de la Copa Conmebol Libertadores el 31 de enero, cuando visite al Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro.



La revancha para definir la serie ante los argentinos será el 7 de febrero, en el estadio Olímpico Atahualpa.