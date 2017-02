Los mundiales, desafíos de las selecciones tricolores

La Selección mayor retomará su preparación para clasificarse al Mundial de Rusia 2018 con un partido amistoso ante Honduras, el 22 de febrero, en Guayaquil. Será su único cotejo comprobatorio antes de la reanudación de las eliminatorias sudamericanas.

Ecuador visitará a Paraguay el 23 de marzo, en la reanudación del premundial sudamericano. Cinco días después recibirá a Colombia, en el estadio Olímpico Atahualpa.



La Tricolor marcha en tercer lugar de las eliminatorias con 20 puntos y el entrenador Gustavo Quinteros aspira a conseguir buenos resultados en estos próximos dos encuentros para mantener al equipo en la zona de clasificación.



El estratega advirtió que mantendrá la base de jugadores convocados habitualmente y descartó sorpresas en la próxima lista. El año pasado visitó a los legionarios que actúan en el fútbol europeo.



Este martes 14, Quinteros anuncia una lista de jugadores para el enfrentamiento ante los hondureños.



Sub 17



El entrenador Gonzalo Alcócer escogió a los 23 seleccionados Sub 17 que llevará al Sudamericano de Chile, torneo que se jugará entre el 23 de febrero y 19 de marzo. Independiente del Valle (con cinco jugadores), Liga de Quito (3) y River Ecuador (3) son los equipos que más aportan al plantel juvenil.



Con ellos, el técnico ecuatoriano buscará uno de los cuatro cupos que el Sudamericano entregará para el Mundial, en India. Este se jugará entre el 6 y 18 de octubre y reunirá a las 24 mejores selecciones del mundo.



Alcócer confía en sus dirigidos y asegura que tienen potencial para alcanzar uno de los cupos. El DT realizó 19 microciclos de preparación con juveniles en el 2016 para depurar la lista a 23. La base del plantel la conforman futbolistas que pasaron por la Sub 15. “Vienen de un proceso”, explicó el entrenador.



El plantel irá a Chile el 21 de febrero. Formará parte del Grupo A, que también lo integrarán Uruguay, Chile, Colombia y Bolivia. Debutará el 23 de febrero ante los cafeteros.



Fútbol playa



Por primera vez, Ecuador jugará un Mundial de fútbol playa. El torneo será en Nassau, Bahamas, entre el 27 de abril y el 7 de mayo.



El plantel ecuatoriano alcanzó el logro tras culminar segundo en la última jornada de las eliminatorias de la Conmebol, el domingo pasado. En el juego ante Argentina, en Paraguay, los tricolores vencieron en la tanda de penales, tras un empate de 4-4 en el tiempo reglamentario y la prórroga. Alborozados por el logro, los tricolores desplegaron una bandera de Ecuador.



El equipo se convirtió en una de las tres selecciones que representarán a Sudamérica, en la cita mundialista. Brasil y Paraguay son las otras escuadras clasificadas.



Ecuador alcanzó su cupo con un plantel que tuvo una base mayoritaria de jugadores de Manabí, entre ellos Stalin Moreira, Cristian Gallegos y Jorge Bailón. Este último marcó el tanto decisivo en la rueda de penales ante la ‘Albiceleste’, en el cotejo del fin de semana pasado, jugado en Asunción.



Sub 20



Destacarse en el Mundial Sub 20 de Corea del Sur y ser transferidos a clubes del exterior son los nuevos objetivos de los jugadores de la mini-Tri. Se plantearon estos desafíos luego de que el equipo culminó segundo en el Sudamericano que finalizó en Ecuador, el sábado 11.



Con esta posición, el plantel dirigido por Javier Rodríguez alcanzó uno de los cuatro cupos para la cita mundialista. Uruguay, Venezuela y Argentina fueron las otras selecciones clasificadas.



El Mundial será entre el 20 de mayo y el 11 de junio. Aún no se conocen los rivales del plantel nacional, puesto que el sorteo se cumplirá recién el 15 de marzo, en Seúl.



Rodríguez volverá a conducir al cuadro ecuatoriano, en el torneo. Será la primera vez que Ecuador jugará una cita mundialista Sub 20 fuera del continente americano.



El entrenador admitió que su equipo tuvo falencias en el torneo, pero valoró la actitud. Aseguró que formará un plantel competitivo para destacarse en el Mundial.