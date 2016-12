En estos horarios y canales se podrá disfrutar del Mundial de Clubes

La expectativa crece en el país por el juego entre América de México y Real Madrid de España, válido por la semifinal del Mundial de Clubes. El cotejo será este jueves 15 de diciembre, desde las 05:30 (hora de Ecuador), en el estadio Yokohama de Japón.

El interés se centra por la actuación que puedan tener los futbolistas ecuatorianos Michael Arroyo y Renato Ibarra, integrantes del club mexicano. Ellos anhelan jugar frente al campeón de Champions League, liderado por el portugués Cristiano Ronaldo, quien hace pocos días ganó su cuarto Balón de Oro.



América se estrenó en el Mundial de Clubes con una victoria de 2 goles a 1 frente al conjunto surcoreano Jeonbuk Hyundai. Remontó el marcador en la segunda etapa, con destacada actuación de Arroyo en los últimos minutos del cotejo. El ‘Gambetita’ sueña con jugar ese partido e intercambiar la camiseta con Ronaldo.

El partido de la semifinal entre Real Madrid y América de México se transmitido en Ecuador por Fox Sports, canal 604. También transmite el canal RCN de Colombia y se podrá seguir en vivo y online en AS.com, entre otros medios digitales.



Con relación al huso horario de Ecuador, Yokohama tiene 14 horas de adelanto.



Este es el calendario de juegos en horario ecuatoriano:



Jueves 15 de diciembre



05:30 América de México vs. Real Madrid de España (partido 6)



Domingo 18 de diciembre



Por el tercer lugar



02:00 Atlético Nacional vs. Perdedor del partido 6



Por el título mundial



05:30 Kashima Antlers vs. Ganador del partido 6