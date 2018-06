Mundial de las sorpresas: México vence a Alemania y Brasil empata con Suiza

LEA TAMBIÉN

Las sorpresas invaden Rusia-2018: solo este domingo, 17 de junio del 2018, el campeón mundial Alemania cayó 1-0 ante México y Brasil apenas igualó 1-1 con Suiza.

México logró este domingo uno de los más resonantes triunfos en su historia ante la poderosa Alemania, y ahora puede pensar en serio en llegar al objetivo de clasificar a cuartos de final, tras quedarse en octavos en los últimos seis Mundiales.



Brasil llegó a Rusia con el habitual cartel favorito e impulsado por un presente en gran nivel que presagiaba un paseo por Moscú ante Suiza. Pero no.

México en domingo de gloria



Los miles de mexicanos que asistieron al estadio Luzhniki de Moscú no podían creer cuando Hirving Lozano anotó al minuto 35 y menos aún en el momento del cierre, que marcó un paso histórico para la selección latinoamericana.



El equipo que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio jugó de igual a igual ante los campeones mundiales, a gran ritmo, sin prejuicios, con acciones asociadas, y generó un descalabro en el Grupo F, de cara a la siguiente fase.



Los pronósticos, sin oposición, reservaban el primer lugar de la llave para Alemania, pero México ahora puede disputarle el liderazgo y dejar mal parado al campeón, que podría cruzarse en octavos con... Brasil.



El equipo mexicano llegó al Mundial envuelto en un escándalo por una fiesta sexual de algunos de sus jugadores pocos días antes de viajar a Rusia.





'Sismo' de alegría en México



Las calles de México vibraron este domingo al ritmo de una frenética fiesta con miles de aficionados del Tri, que brincaron, corrieron y danzaron al grito de “¡sí se pudo!” para festejar la histórica victoria sobre Alemania.



La explanada del Zócalo, en el corazón Ciudad de México, hervía con la euforia de miles de personas, mientras el ardiente asfalto de la céntrica Avenida de la Reforma se cimbraba cuando una horda se arremolinó al emblemático Angel de la Independencia para festejar con mariachis, tequila y cientos de banderas tricolor.

Los fanáticos mexicanos se reúnen para celebrar la victoria de México contra Alemania en su primer partido de fútbol de la Copa Mundial 2018.



La vibrante conmoción se contagió a las redes sociales con miles de retuits luego que la cuenta @SIMMSAmex, que se identifica como una red de monitoreo sísmico, aseguró que detectó un “#sismo en la Ciudad de México durante el gol” de Hirving 'Chucky' Lozano.

El #sismo detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #México en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b — SIMMSA (@SIMMSAmex) 17 de junio de 2018



Según esta cuenta, el “sismo (...) se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el gol” .



Sin embargo, el oficial Servicio Sismológico Nacional, que informa puntualmente sobre los frecuentes sismos en México, no reportó ningún movimiento telúrico con esas características.



“Lo que pasa es que es un terremoto de alegría para nosotros, imagínate, ¡le ganamos al campeón del mundo!”, exclamó Laura Villegas, una comerciante de 45 años.



“¿Dónde está? ¿Dónde está? La Alemania que nos iba a ganar”, coreaban en Ciudad de México, mientras el presidente Enrique Peña Nieto se unía al júbilo a través de Twitter.



"Confirmado: México compite y gana frente a los mejores del mundo. ¡Muchas Felicidades a @miseleccionmx! ¡Gran partido!", escribió.





Un Neymar encaprichado



Y Brasil ya no es la selección que fue humillada por Alemania con un histórico 7-1 en su Mundial-2014, pero este domingo ante Suiza dejó más dudas que certezas, parecía atado por la obligación de ganar y, para colmo, Neymar estaba empecinado en mostrar que se propone ser la figura del Mundial.



Los antecedentes cercanos de la selección son muy buenos y todo daba para que Brasil danzara en la Plaza Roja, pero Suiza funcionó como un reloj que marcó las horas del partido.



Todo gira en torno a Neymar, aunque Brasil tiene otras armas, como Philipee Coutnho, autor de un golazo, con un remate especialidad de la casa, que abrió la cuenta ante Suiza.



El astro del París Saint-Germain carga sobre sus hombros con la ilusión de los brasileños de ganar en Rusia el hexacampeonato mundial y de borrar el trauma del 7-1 ante los alemanes hace cuatro años. Y el comienzo no da para el carnaval.



Keylor no los pudo salvar



El portero y capitán de Costa Ricas Keylor Navas no pudo salvar a su selección ante Serbia, como lo hizo en muchas ocasiones con el Real Madrid, y la selección tica coronó un comienzo fallido en Rusia-2018.



Varias atajadas del reciente campeón de la Champions League impidieron que la cuenta fuera más abultada pero un misil de Aleksandar Kolarov de tiro libre al minuto 56 vulneró su fortaleza y alcanzó para el triunfo de Serbia, que quedó como único líder del Grupo E, tras el empate entre Brasil y Suiza.



Costa Rica aún está a tiempo de intentar al objetivo de igualar sus cuartos de final en Brasil-2014, el mejor desempeño del conjunto centroamericano en la historia.

Messi en su laberinto



La formación titular de Argentina descansaba este domingo en su refugio de las afueras de Moscú intentando hallar una explicación al fiasco del debut ante Islandia (1-1) .



El crack Lionel Messi falló un penal que pudo haber significado el triunfo de Argentina, pero el sábado 16 de junio evidentemente no era su día.



En el debut en Rusia, parece que el astro del Barcelona no ha podido aguantar la fuerte presión por la exigencia de tener que revertir la serie de tres finales consecutivas perdidas (el Mundial-2014 y las ediciones 2015 y 2016 de la Copa América).



Una mochila muy pesada que se solo se aliviará con el título en Rusia.