Un Mundial con 34 goles en los últimos minutos

En un Mundial con estrategias defensivas fuertes, los goles en los últimos minutos generaron emoción o dieron clasificaciones a selecciones. 34 de los 157 tantos marcados se concretaron en los 15 minutos finales del tiempo reglamentario.

En Brasil 2014 se concretaron 43 tantos en los 15 minutos finales, mientras que en Sudáfrica 2010 fueron 39. Sin embargo, en Rusia aún faltan cuatro partidos en los que serán protagónistas las selecciones más goleadoras del torneo: Bélgica, Inglaterra y Croacia.



Los goles ‘agónicos’ de Rusia se registraron en la fase de grupos y en los octavos de final.



El portugués Cristiano Ronaldo anotó al minuto 88 en el cotejo que le permitió empatar a su país ante España. Harry Kane hizo al 90’+ 1 el tanto de la victoria inglesa sobre Túnez. Neymar marcó al 90+7 el segundo tanto del triunfo brasileño sobre México.



Las semifinalistas Bélgica e Inglaterra también fueron protagonistas de tantos en tramos finales de los partidos.



El gol más angustioso en los minutos finales ocurrió en el juego entre Bélgica -aspirante al título- en el duelo del 2 de julio ante Japón, por los octavos de final. Nacer Chandil marcó por una jugada de contraataque en el tiempo de adición y su equipo se clasificó a los cuartos de final.



Akira Nishino, entrenador de los nipones, explicó que este tipo de conquistas surgen por las grandes estrategias de las selecciones, pese a los férreos planteamientos defensivos impuestos en algunos encuentros. “Esta es la Copa del Mundo. Un equipo te puede superar al final por su fuerza y profundidad. Me culpo a mí y mis tácticas por no lograr frenar a Bélgica, al final”, explicó.



Entre el minuto 45 y 60, también se marcó una alta cantidad de goles (33). Mientras que entre el 60’ y el 75’ se festejaron 28 conquistas.



Con el orden y la presión defensiva, los tantos de pelota parada fueron otra alternativa para ‘destrabar’ partidos. 66 de los 157 fueron logrados con este tipo de jugadas.



Es decir, el 43% de toda la producción ofensiva de goles. Esto constituye un récord. Nunca se había marcado este porcentaje en ediciones anteriores de los mundiales.



Inglaterra, que el miércoles 11 de julio del 2018 se enfrentará a Croacia, fue el plantel que mejor aprovechó las acciones de balón parado. Ocho de sus 11 anotaciones se lograron de ese modo.



El dato no es casual. El DT inglés Gareth Southgate incluyó en su equipo de trabajo al exfutbolista Allan Russel, especialista en preparar jugadas de táctica para los delanteros.



“Allan realiza sesiones y nos habla sobre los defensas y porteros rivales”, confesó Kane, quien se benefició de los consejos. Es el goleador del torneo con tres anotaciones.