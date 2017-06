Poco movimiento para jugadores ecuatorianos en el 'draft' mexicano

René Umanzor, periodista del diario Récord, en México, habló vía telefónica con Bendito Fútbol y dio luces sobre cómo avanzan los fichajes y posibles traspasos de los jugadores ecuatorianos en el balompié de ese país.

El periodista mexicano, quien estuvo pendiente del 'draft' en Cancún, ratificó la vinculación si contratiempos de Joffre Guerrón al Pumas, tras su paso por el Cruz Azul.



"Llegará con contrato de dos años, con opción de uno más", explicó el comunicador. "De ahí, el resto de ecuatorianos no se han movido. Joao Rojas seguirá esperando, pero seguro tendrá posibilidades porque es un buen jugador", agregó.



El 'draft' mexicano, que es el día en el cual se realizan contrataciones en el país azteca y concluirá a las 21:00 de este miércoles 7 de junio, aunque suele extenderse hasta la media noche por los intereses de último momento para negociar.



"Se juegan enormes cantidades de dinero, muchas veces hablamos de millones de dólares", indicó el periodista.

Sobre Michael Arroyo, quien se destacó con el América y fue campeón, René precisó que "es un jugador que resolvía partidos. Hubo un interés de León, sin embargo, las negociaciones no caminaron. Ahorita, América busca algún equipo para él".



En cuanto al golero Alexander Domínguez, explicó que en el Monterrey "sí tuvo minutos, pero luego fue relegado a la banca y el titular será Juan Pablo Carrizo, que llegó del Milan y no creo que llegue a ser suplente. Parece que Domínguez será el tercer arquero. De él, no he sabido que tenga alguna oferta en el fútbol mexicano".



Otro jugador con futuro incierto es Christian Penilla, quien tampoco ha sido pretendido cuadros mexicanos, luego de un mal semestre en filas del Morelia.