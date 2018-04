Mourinho sobre sus jugadores: 'No somos tan malos como la gente piensa'

José Mourinho, entrenador del Manchester United, defendió este sábado a sus futbolistas después del histórico triunfo sobre el City en el Etihad Stadium (2-3) y aseguró que no son "tan malos como la gente piensa".

El United amargó este sábado la fiesta de sus vecinos, que necesitaban una victoria para coronarse campeones de liga, con un doblete de Paul Pogba y un tanto de Chris Smalling, y obligaron al City a posponer la fiesta por el título.



"No somos el equipo que la gente cree que somos. Y no somos tan malos como la gente piensa. Tampoco yo soy tan mal entrenador como dicen. Hemos ganado al Liverpool, al Chelsea, al Manchester City... Somos el segundo mejor equipo del país", señaló un visiblemente satisfecho Mourinho al término del duelo.



"El objetivo era conseguir los puntos, no amargar su celebración. La pregunta ahora es: podemos mejorar para alcanzarlos la temporada que viene?", sostuvo.

El técnico portugués, no obstante, alabó la temporada del City y dijo que el equipo de Pep Guardiola "ganará la liga con todo merecimiento".



"Matemáticamente necesitamos seis puntos para acabar entre los cuatro primeros; por eso este triunfo es importante. Nuestro desafío es acabar en segunda posición", comentó.



"Quiero felicitar al City por el título: lo van a ganar, y lo van a ganar con todo merecimiento. No le han dado opción a ningún equipo y han tenido una campaña en la que no han parado de ganar", añadió.