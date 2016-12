El Montpellier multará a sus jugadores por cada kg que engorden en las fiestas

Los futbolistas del Montpellier están de vacaciones desde el 21 de diciembre. Por orden de su entrenador, Frédéric Hantz, deberán llegar al 4 de enero con el mismo pesaje con el que se fueron, o tendrán que “pagar” las consecuencias.

El francés Frédéric Hantz reveló una curiosa estrategia para que sus jugadores del Montpellier de la Ligue 1, no engorden durante la etapa de fin de año.



El ocho de enero jugarán su primer partido oficial del 2017, pero previamente habrá una inspección para ver quién no cumplió. El que no lo haya hecho, pagará su sobrepeso.



"Será un euro por cada gramo de más. La multa puede parecer ridícula, pero si se engorda un kilo, son USD 1 000", sentenció el entrenador de 50 años en una programa de radio regional.



Con esa decisión se aseguró de que, mientras menos se cuiden los jugadores en las fiestas mayor será la cantidad que tengan que abonar, teniendo en cuenta que desde el 21 de diciembre están en un período vacacional.



El equipo, que se encuentra undécimo en la tabla general, disputará su primer partido el próximo ocho de enero frente al Olympique de Lyon por la Copa de Francia.