Monfils, un showman que vendrá a Quito

El francés Gael Monfils y el español Carreño Busta son los dos primeros tenistas que confirmaron su participación en el ATP 250 Ecuador Open que se realizará del 3 al 11 de febrero del próximo año en el club Jacarandá.

“Hasta la semana pasada, Carreño Busta estaba en el puesto 10 en el mundo. Este año fue semifinalista en el US Open”, dijo Fabricio Valdivieso, director del torneo.



Monfils “es un showman”, expresó Manuel Maté, gerente del torneo. Recordó las palabras que pronunció en días pasados Novak Djokovic. “Si me tocaría comprar un boleto para mirar a un jugador del Tour, iría a mirar a Monfils”.



El año pasado se enfrentaron estos dos tenistas en las semifinales del US Open. El francés cometió variadas dobles faltas, numerosos errores no forzados, tiros muy débiles que no cruzaban la red, devoluciones que salían muy lejos de la pista e incluso, realizó curiosos gestos.



La estrategia la reveló al finalizar el partido: “Traté de sacarle de su concentración”. Le dio resultado pues ganó el tercer set pero fue derrotado por el serbio.



En el Abierto de Australia, se inventó un pase corto al estilo canguro: saltando y en el aire golpeando la bola.



También es creación suya el ‘Superman’ cuando se lanzó, cuan largo es (1,93 m), sobre su lado derecho y trató de devolver la bola. No la alcanzó, pero fue novedosa la figura que dibujó en el aire.



Según Manuel Maté, el tenista francés confirmó su presencia en Quito y luego seguirá la gira por los otros torneos ATP que se realizan en el continente: Buenos Aires, Río de Janeiro y Acapulco.

La lista completa de tenistas que jugarán el ATP 250 de Quito se conocerá el 24 de diciembre, fecha límite.



Los partidos por el cuadro de clasificación se realizarán el 3 y 4 de febrero. Los boletos para los 9 días de tenis internacional comenzarán a venderse desde el 25 de noviembre, y dentro de la estrategia de comercialización, durante la primera semana se venderá los ingresos a las ubicaciones más cerca de la cancha.



En cambio, para los partidos entre lunes y jueves, se venderán boletos a los tenistas de clubes y academias de tenis, de Quito y otras ciudades, a precios especiales. El objetivo será contar con la presencia de tenistas juveniles para mantener su afición al tenis.