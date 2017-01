La mini-Tri busca cupo al Mundial

La Selección de Ecuador Sub 20 inicia el hexagonal final del Suda­mericano Juventud de América ante un rival que lo conoce bien. La mini-Tri se enfrenta a Brasil, hoy ( a las 20:30), como ocurrió en el inicio del torneo juvenil, el pasado 18 de enero.

El DT Javier Rodríguez, su cuerpo técnico y el plantel de futbolistas tricolores van por la revancha ante el ‘Scratch’. En Riobamba, por la primera fecha, Ecuador cayó 1-0. Rodríguez hizo un ejercicio durante el fin de semana en la concentración en la Casa de la Selección.



Revisó junto al grupo las acciones de juego del primer encuentro para intentar corregir los errores. “Sabemos que no es un rival fácil. No podemos cometer las mismas equivocaciones y debemos ser precisos a la hora de definir”, reconoció el volante Renny Jaramillo.



La superioridad de Brasil , en esta categoría, es evidente. En 17 juegos entre sí, el ‘Scratch’ tiene 15 victorias y 42 goles. Ecuador ha ganado por una sola ocasión y anotó cuatro goles. Hay solo un empate. Sin embargo, en el cotejo jugado en Riobamba, Ecuador tuvo momentos de buen fútbol, pero no aprovechó las oportunidades que tuvo para marcar en el arco.



Rodríguez tendrá que realizar una variante en la defensa. Esto por un partido de suspensión que arrastra el zaguero central Luis Segovia. El seleccionado quiteño acumuló dos tarjetas amarillas. Según el reglamento del torneo, establecido por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la sanción se tiene que cumplir en el inicio del hexagonal.



“Haremos las variantes para corregir la parte táctica-técnica. Llegamos fuertes en la parte anímica”, dijo el DT. Los dos defensas centrales serán Félix Torres y Joel Quintero. Este último regresa luego de cumplir la suspensión. Pervis Estupiñán, por izquierda, y Kevin Minda, por derecha, serán los dos laterales, según las prácticas de fútbol realizadas en la Casa de la Selección. El golero Gabriel Cevallos se mantendrá en la titularidad y como capitán de la Selección.



Ayer, los seleccionados ecuatorianos tuvieron licencia para recibir a sus familiares en la concentración. Hoy se revisarán los videos de lo realizado en la primera etapa, como iniciativa de motivación. ¿Cómo está Bryan Cabezas? Según el informe médico, su dolor de cabeza ha disminuido y no tendrá problemas para ser titular en el medio campo. Ecuador no realizará cambios en el medio campo.



Renny Jaramillo y Jordan Sierra serán los volantes centrales. Cabezas jugará por izquierda y Joao Rojas, por la derecha. “Conocemos la cancha del estadio Atahualpa y eso sí es una ventaja. Tendremos que ser un equipo rápido para aprovechar los espacios que deje Brasil”, manifestó Rojas. La Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA) informó que las entradas para los tres partidos del hexagonal se vende hoy, desde las 10:00, en las boleterías del estadio Olímpico Atahualpa.



El Comité Organizador Local (COL) estableció que la entrada a general costará USD 3 para la programación triple. La jornada se abre con el duelo entre Colombia y Venezuela (16:00). Luego, jugarán Uruguay y Argentina (18:15). Brasil, rival de Ecuador, se entrenó en el complejo de Independiente del Valle. Allí, el DT Rogério Micale definió el planteamiento para el juego ante el anfitrión del torneo. Argentina, Uruguay, Colombia y Venezuela están en Quito. La ‘Celeste’ reconoció ayer la cancha del Atahualpa, antes del juego ante Argentina.