Tras el retiro de Carrick, Valencia podría convertirse en el primer capitán del Manchester United

El mediocampista del Manchester United Michael Carrick se retirará del fútbol al final de la temporada, según anunció hoy, 13 de marzo del 2018, en rueda de prensa. Carrick era el primer capitán de los 'diablos rojos' y tras su salida el ecuatoriano Antonio Valencia podría asumir definitivamente la banda de capitán del club.

El volante de 36 años ha disputado 463 encuentros para el United, además de 34 partidos con la selección de Inglaterra. Esta temporada, sin embargo, apenas jugó en cuatro oportunidades tras sufrir una arritmia cardíaca durante un juego.



Carrick posiblemente formará parte del cuerpo técnico del equipo la próxima temporada. "Está más o menos acordado. Todavía lo estamos hablando pero para ser honesto no hay nada confirmado aún. Pero parece que sí", expresó el futbolista.



"Entendí que no estaría jugando tantos partidos, pero he estado entrenando duro e intentando mantenerme en forma. Quería terminar (la carrera) en mis propios términos", concluyó.