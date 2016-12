‘Miky’ y sus gambetas enfrentan al Real Madrid

El sueño de Michael Arroyo, integrante del América de México, es jugar la semifinal de la Copa Mundial de Clubes ante Real Madrid de España. El cotejo será mañana, desde las 05:30 (hora de Ecuador), en el estadio Yokohama de Japón.

La actuación de Arroyo, en el primer partido del club mexicano, fue decisiva para la victoria de 2-1 frente al equipo surcoreano Jeonbuk Hyundai, tras remontar el marcador. Al final del cotejo, el futbolista ecuatoriano estuvo emocionado y confesó que “nos enfrentaremos al Real Madrid, que era lo que todos soñábamos”.



El ‘Gambetita’ puso énfasis en la jerarquía del rival español: es campeón de la Champions League y potencia mundial. Su aspiración es contar con la confianza del entrenador argentino Ricardo La Volpe para jugar desde el primer minuto la semifinal de la Copa Mundial de Clubes.



Arroyo se formó en las divisiones menores de Emelec y con este club se entrenó el 2005 en el fútbol profesional. Tres años después se vinculó al Deportivo Quito. En el 2010 fue transferido al San Luis de México y luego al Atlante de ese mismo país.



A mediados del 2012 retornó a Ecuador para vincularse al Barcelona S.C. y al final de ese año, el equipo guayaquileño fue campeón del fútbol nacional. Igual ocurrió el 2009, cuando ganó el título con Deportivo Quito. El 2014 fue campeón en México con el América.



En el 2007, Arroyo jugó con la Tri juvenil en el Sudamericano de Fútbol Sub 20, que se desarrolló en Paraguay. Con esa experiencia y su fogueo en diferentes clubes, fue convocado para los partidos de las eliminatorias sudamericanas para los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En este último país se estrenó como jugador mundialista.

Para las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 no ha sido convocado con regularidad por el técnico Gustavo Quinteros, pese a sus destacadas actuaciones en los últimos meses. El estratega argentino dejó entrever que él toma en cuenta otros aspectos a más de lo futbolístico.



Quinteros justificó la ausencia de Arroyo, especialmente de los últimos cotejos eliminatorios ante Uruguay y Venezuela. “Tomamos en cuenta lo futbolístico, pero también otras cosas... “Medimos varios aspectos para la convocatoria, no solo lo futbolístico y espero que Arroyo mejore en eso”.



La mejor temporada de ‘Miky’ en Ecuador fue el 2013, cuando marcó 11 goles en 36 partidos. Esa campaña le permitió volver al Atlante, club mexicano dueño de sus derechos deportivos. Después se vinculó al América.



El pasado 16 de octubre, el volante ecuatoriano se adueñó de las portadas de los principales diarios deportivos de México. Un día antes, marcó un golazo ante el líder del torneo apertura 2016, Tijuana, mediante un espectacular tiro libre. Ese día se celebraba los 100 años de vida del América.



El periódico Récord tituló: “Arroyo se puso el traje de gala para darle el triunfo al América en el centenario”. Se calificó como un gol histórico. Miky entró al cambio en el segundo tiempo y con 10 minutos en la cancha marcó el gol del triunfo y se convirtió en héroe.



La prensa mexicana lo considera un especialista en tiros libres y sobre todo, en momentos apremiantes. Hay presión para que La Volpe le haga jugar más minutos. Al parecer, la relación no es buena entre los dos.