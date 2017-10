Duelo ecuatoriano en México: El Cruz Azul de Mena recibe al América de Ibarra

América, equipo en el que juega Renato Ibarra, y Cruz Azul del legionario Ángel Mena, medirán sus fuerzas este 13 de octubre del 2017 en una nueva edición del llamado 'clásico joven' del fútbol mexicano, un duelo por la decimotercera fecha entre dos candidatos al título.

Los americanistas aspiran a mantener el pulso en la cima de la tabla. Son terceros de la clasificación con 20 puntos, por debajo de Monterrey (24) y de Toluca (22 y un partido más). Cruz Azul, que mantuvo su invicto durante nueve fechas, es sexto con 18 unidades y quiere volver a una liguilla después de tres años y medio.



El conjunto de Miguel 'Piojo' Herrera intentará festejar por todo lo alto el 101 aniversario del club en la casa del enemigo. "Va a ser un buen partido, nosotros nos vemos fuertes y sólidos, pero ellos han hecho bien las cosas, tienen un plantel muy técnico", anticipó el estratega del América.



"Vamos por partes, pero sería una buena manera de festejar consiguiendo ganar primero a Cruz Azul y luego a Chivas" en el clásico nacional,expresó el paraguayo Miguel Samudio. "Tenemos un rival que tiene jugadores peligrosos en todas las líneas, pero venimos en buen momento y esperamos tomarles la medida", señaló por su parte el ecuatoriano Renato Ibarra.



A pesar de que no podrá contar por suspensión con uno de los futbolistas que mejor rendimiento ha mostrado en el semestre, el mediocentro argentino Guido Rodríguez, Herrera es optimista. "Es una semana de nueve puntos (por la fecha que se jugará media semana) y tenemos dos clásicos, pero trataremos de sumar todos los puntos posibles", manifestó en entrevista con el diario Esto.



"No hay una varita mágica, no por tener buenos jugadores vamos a jugar bien. Por el momento que atraviesan, el trabajo y entendimiento de los muchachos es lo más importante", completó. Los dirigidos por el español Paco Jémez, por su parte, quieren encontrar estabilidad después de golear en la fecha pasada 4-1 a Pumas, pero ser derrotados en la antepasada por 4-0 ante el Pachuca, y además romper una mala racha ante uno de sus rivales más importantes.



"Estos clásicos vale ganarlos como sea", aseguró el mediocampista del Cruz Azul Édgar Méndez. "Es cierto que a la afición le gustaría que ganáramos haciendo un buen partido, pero ganar a un rival directo te dice mucho del momento que pasas", dijo el español.



"Este tipo de partidos son muy bonitos, nosotros venimos en línea ascendente, es el momento oportuno para enfrentarlos, si ganamos sería un buen golpe", agregó. El argentino Julián Velázquez coincidió con su compañero Méndez al declarar que "son partidos que se juegan de manera diferente"y "donde lo importante es ganar".



"Una victoria nos haría más fuertes, esperemos que este partido sea un salto a poder clasificar a la liguilla, lo necesitamos y el equipo se lo merece, estamos haciendo las cosas bien", añadió. Cruz Azul suma ya cinco clásicos sin éxitos y no vence al América desde 2014.



Su último recuerdo como local en el Estadio Azul ante América, en el Apertura 2016, tampoco es positivo: en aquella ocasión los cruzazulinos ganaban 3-0 al medio tiempo y acabaron perdiendo por 4-3. El partido también significará el regreso del fútbol de Primera División a la Ciudad de México, que durante el mes de septiembre fue azotada por dos terremotos que dejaron en conjunto más de 450 muertos.



La fecha iniciará este viernes cuando Puebla reciba a Querétaro y Xolos haga lo propio ante Veracruz, ambos encuentros decisivos en la lucha por mantener la categoría. El sábado, el campeón defensor Chivas tendrá su última oportunidad de luchar por un lugar en la liguilla por el título cuando reciba a Monarcas Morelia, un rival que siempre se le indigesta.

En caso de perder, el campeón quedaría virtualmente eliminado a falta de cinco fechas para el final de la fase regular. Además, el líder Monterrey recibirá a Pachuca, que busca mantener su curva ascendente en la competición, y León, con una racha de cuatro partidos ganados de manera consecutiva, recibirá a Tigres. En el último turno sabatino, Necaxa hará lo propio ante el colero Pumas. Santos y Atlas cerrarán la fecha en el único partido dominical, ya que Toluca adelantó su encuentro y venció este miércoles por 3-1 a Lobos.