Tras tumbar a Alemania, México busca los octavos ante Corea

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La selección de fútbol de México buscará confirmar este 23 de junio del 2018 ante Corea del Sur su gran inicio en el Mundial de Rusia y acercarse, o incluso conseguir el billete, a los octavos de final del torneo.

El conjunto dirigido por Juan Carlos Osorio sorprendió a todos en su debut, incluida a la actual campeona, Alemania, a quien venció por 1-0 en el estadio Luzhiniki. Ahora, el 'Tri', con el ánimo por las nubes, busca dar un nuevo golpe que lo ponga prácticamente con los dos pies en octavos.



"Identificamos en Corea a un gran rival. Los admiramos, los respetamos, sabemos que son dominantes en el juego aéreo, tendremos que estar preparados para defenderlos", manifestó Osorio.

Title

El equipo "azteca" no se toma ningún tipo de relajación a pesar de haber arrancado con una victoria ante el rival más difícil del grupo en el papel. Así lo expresó el capitán Andrés Guardado. "Fueron tres puntos valiosos (ante Alemania),pero ni nos clasificamos ni nos dan más puntos por ganarle al campeón", expresó Guardado, que añadió que ellos mismos podrían ser su peor enemigo.



Por otro lado, para el coreano Lee Jae-sung, elegido mejor jugador de la Liga coreana los últimos dos años, en cambio, el clima no es parte de la conversación."Nosotros no discutimos esos temas en la concentración, hablamos de cómo prepararnos mentalmente para enfrentarnos a ellos, de las direcciones que nos da el técnico y de cómo implementarlas, no del clima", manifestó.

Lee también se refirió al "otro" ambiente: el de las tribunas. "Creo que todos aquí somos profesionales y que haya más hinchas apoyando a México no nos afectará, sólo hará el partido más emocionante y ese no es un problema para nosotros", dijo.