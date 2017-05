Las parejas de Messi y Suárez inauguraron una tienda de zapatos 

"Se Viene Se Viene #cumpliendosueños", así anunciaba su nuevo proyecto Antonella Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, quien decidió lanzar su carrera como empresaria de la moda en Barcelona junto a Sofía Balbi, la pareja del futbolista Luis Suárez.

En una alianza con el empresario y diseñador argentino Ricky Sarkany, inauguraron el primer local de la prestigiosa marca de zapatos en una de las capitales del diseño. Stilettos, sandalias, botties, suecos plataformas, sneakers, carteras y accesorios ya están disponibles en la reconocida Avenida Diagonal, emplazada en una de las zonas comerciales más exclusivas.

Toda la creatividad, calidad e innovación de la firma competirán con marcas de prestigio internacional. Y también habrá espacio para la marca de la joven diseñadora Sofía, que lanzó su última colección de indumentaria y calzados.



La cita -a las 19:30 y con 45 invitados super vip- fue el evento más esperado de la semana y reunió a celebridades del fútbol como Neymar, Jordi Alba y Javier Mascherano, referentes de la moda e influencers como la blogger española Dulceida (Aida Domenech), con casi dos millones de seguidores en Instagram. El local, decorado con indicaciones precisas de Antonella y Sofía, en blanco, mostraba la nueva colección de verano de Sarkany.

"Tuvimos que crear una 'colección invertida', porque en la Argentina estamos en invierno y en Europa hacíamos el lanzamiento para la temporada estival. Fue un gran desafío realizar toda una propuesta a contra temporada, pero estamos felices. Antonella y Sofía eligieron cada uno de los modelos y aportaron ideas", contó Ricky Sarkany en diálogo con Infobae.



Musicalizado por uno de los DJ más importantes en Tomorrowland, catering de primera y muchos mojitos -el trago elegido por todos-, el opening tuvo el clima de una increíble reunión de amigos, pero donde cada uno era una celebridad.



Antonella y Sofía, acompañadas por sus maridos Lionel y Luis, lucieron vestidos negros de Philippe Klein y zapatos -obviamente- de Sarkany.



Las esposas de los astros son clientes de la marca argentina desde siempre y fueron ellas las que propusieron el proyecto a Sarkany. "Fue una iniciativa de ambas, y desembarcar en Barcelona de sus manos es increíble. Si me preguntan si he cumplido uno de mis sueños, digo que no… ¡porque ni en el sueño más loco podía haber imaginado esto! Es un evento que todos esperaban en el mundo de la moda. Anto y Sofía podrían haber elegido a cualquier diseñador internacional, pero me llamaron y me hicieron esta propuesta fantástica… Me siento muy orgulloso y feliz", resaltó el empresario Ricky Sarkany.



¿Por qué a mí? Debo haber hecho algo bien a los largo de estos 35 años para que llegue esta increíble oportunidad. Sofía y Antonella eran mis clientas. Los zapatos argentinos tienen su propio ADN, se distinguen de los del resto del mundo. Seguramente muchas mujeres les preguntaban en la calle -porque pasa mucho- de dónde eran sus zapatos. Y quizás ellas pensaron "lo que tanto les gusta, se lo vamos a dar nosotras". Y ahí fue que me llamaron.



El diseñador definió el día como un hito en su historia. "Buenas Noches. A descansar, que mañana será un día histórico #SarkanyBarcelona @sarkany.es @AntoRoccuzzo88 & @SofiBalbi ", compartió el creador desde @rickysarkany en la red social.



"Somos una especie de embajadores de nuestro país y del diseño latinoamericano, y queremos llamar la atención de los empresarios europeos de la moda. La calidad y el estilo son el sello personal en Sudamérica, y deseamos mostrar eso. Al evento vino la Directora de Moda del Estado de Cataluña y vamos a generar un intercambio de diseñadores, para que vayan y vengan…", explicó Ricky.



La relación entre Antonella Roccuzzo y Sofía Balbi comenzó desde el mismo instante en que la mujer del uruguayo se instaló en Cataluña. Además de su pasión por la moda comparten vecindario en Castelldefels. Luis Suárez en una entrevista para EL PAÍS confesó que la amistad surgió "gracias a los asados y el mate".



El evento, revolucionó el centro de Barcelona. Y los fanáticos colmaron la avenida para ver a sus ídolos y ser parte de este lanzamiento de magnitud global. Los jugadores del club firmaron decenas de libretas y remeras al dejar la boutique, ya pasadas las diez y media de la noche.



Pero antes de marcharse, los futbolistas más famosos del mundo se sentaron en el sector hombres de la tienda y se probaron -¡encantados!- todos los modelos de zapatos y zapatillas de la flamante colección.