El mensaje de Sergio Ramos tras la desvinculación de Julen Lopetegui de la selección española

La palabra "candidato" mutó y se transformó en "crisis". España vive sus horas más convulsionadas tras conocerse la noticia de la destitución del entrenador Julen Lopetegui a dos días de iniciarse su participación en el Mundial de Rusia.

Mientras los directivos firmaban el acta de salida del técnico y anunciaban el arribo de Fernando Hierro, el capitán del equipo Sergio Ramos decidió romper el silencio en medio de la polémica para emitir un mensaje claro dirigido a sus seguidores.



"Somos la Selección, representamos un escudo, unos colores, una afición, un país. La responsabilidad y el compromiso son con vosotros y por vosotros. Ayer, hoy y mañana, juntos: VamosEspaña", escribió uno de los emblemas del equipo campeón del mundo en el 2010.

La particularidad del caso radica en que Ramos es un referente absoluto del Real Madrid, institución que quedó en el centro del debate tras anunciar la contratación de Lopetegui por redes sociales y generar el intempestivo despido del entrenador de la Roja.



"El seleccionador, o quien le haya llevado el tema, porque estoy seguro que él no lo hubiera hecho así, no pueden hacer las cosas de esta manera. Me enteré con una o dos llamadas 5 minutos antes del anuncio. Pedí que no se hiciera el anuncio pero luego lo vi en la prensa y tuvimos que reaccionar", explicó en la ciudad rusa Krasnodar, Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).



Finalmente, Fernando Hierro se hará cargo de la situación y en las próximas horas encabezará su primer entrenamiento con vistas al debut del próximo viernes 15 de junio ante Portugal.



