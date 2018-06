Provocador mensaje de Arturo Vidal a Messi y la Selección Argentina: 'Están nerviosos, sueñan conmigo'

LEA TAMBIÉN

El futbolista chileno Arturo Vidal es uno de los grandes exponentes de la generación dorada del fútbol chileno, la que ha conseguido que La Roja conquiste la Copa América 2015 y Copa América Centenario 2016. En ambos torneos han vencido a la Argentina de Lionel Messi en la final y de eso se ha acordado el jugador del Bayern Munich en una entrevista.

El mediocampista chileno participó junto con Rafinha, compañero suyo en el club bávaro, de una entrevista muy relajada para el canal de YouTube Pilhado. En dicha charla, Vidal envío un provocador mensaje al astro del Barcelona FC y a los argentinos.



Mientras hablaban de su estilo agresivo, el lateral brasileño le dijo: "Los argentinos están nerviosos, ¿no?", a lo que el Rey Arturo respondió de forma desafiante: "Sí, están nerviosos, sueñan conmigo los argentinos". Luego de las risas, Vidal también añadió que "fue una gran alegría porque para los chilenos no es muy fácil llegar a una final y ser campeón. Menos con los argentinos, que es muy difícil ganarles, e incluso empatarles."



Luego el entrevistador tocó puntualmente el tema de su rivalidad con Leo Messi, y cuando le preguntó si tuvo miedo de enfrentarlo, Arturo Vidal no se intimidó en absoluto y contestó con otra pregunta. "¿Quién? ¿Él o yo?", disparó.



"Yo no le tengo miedo, pero hay que preguntarle a él si se quedó con miedo. Si jugamos de nuevo con Argentina, les volveremos a ganar", remató la estrella chilena, quien no estuvo presente en la última gira de la selección de Chile porque se recupera de una lesión en la rodilla. Su equipo fue rival de varios equipos que disputarán el próximo Mundial de Rusia 2018.



Sobre su selección favorita para la Copa del Mundo, Vidal dijo que espera que el campeón sea Brasil, quien tiene "un muy buen equipo y jugadores jóvenes, y juegan muy lindo".



