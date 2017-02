Melzer ganó y el gigante Karlovic ya está en Quito para el ATP 250 Ecuador Open

Fue un choque de zurdos. El austríaco Gerald Melzer y el argentino Horacio Zeballos jugaron por dos horas y 30 minutos, en el partido que marcó la apertura de ATP 250 Ecuador Open, en el estadio de tenis del club Jacarandá.

Gerald Melzer (68º en la ATP) venció por 6-7, 6-3 y 7-6 en un partido parejo, en el que la victoria estuvo para cualquiera de los dos. El europeo demostró la contundencia de su saque que además tiene efecto. La pelota la envió hasta a 189 km por hora, que lo hacía, por ocasiones, inalcanzable para su rival.



Además, su ‘drive’ (golpe natural, en este caso con la zurda) fue impredecible, la bola la enviaba muy cerca de las líneas, sea al fondo de la cancha o a los costados. Su revés a dos manos también desconcertó al rival. Sin embargo, acostumbrarse al bote de la pelota y a los efectos de la altitud hicieron que el primer set lo cediera por 7-6.



En el segundo set, su ritmo y concentración mejoraron y rápidamente se puso 4-1 en el marcador. El resto fue mantener su servicio y ganar el set por 6 a 3. El tercero se pareció mucho al primero, más por lo apretado del marcador, los dos rivales no se dieron tregua.



El argentino Horacio Zeballos (71 en la ATP) , sexto siembra del torneo, mostró fortalezas muy similares a las de Melzer: contundencia y velocidad en su servicio, mayor control en los golpes que enviaba al fondo de la cancha y pocas veces mostró desconcentraciones, especialmente en el primer set. En el tercero, que sí se le vio presionado, cometió dos doble faltas.



Su revés los realiza con una sola mano, pero con mucho efecto. Colocó dos bolas cerca de la net que resultaron lejanas para su rival. “La efectividad del servicio me ayudó a ganar el partido. Horacio es un jugador fuerte, creo que el partido se definió por unas dos jugadas que supe aprovechar”, dijo Melzer, de 26 años.



Retorna al ATP de Quito luego de la ausencia del año pasado. “La experiencia que me dejó mi primera participación me ayudó para acostumbrarme al bote de la bola. Por esa velocidad que alcanza nos obliga a equivocarnos menos”, añadió.



Mirar un partido entre dos tenistas zurdos es poco frecuente. “Personalmente, no afecta a mi juego enfrentar a un tenista zurdo o diestro”, expresó. Tampoco se incomodó cuando la temperatura se elevó a los 25 grados centígrados y luego bajó a los 18.

Mientras se desarrollaba este partido, en la cancha 7 se entrenaron el brasileño Thomaz Bellucci y el ecuatoriano Emilio Gómez, quien recibió una invitación de parte de la organización ante la ausencia, por lesión, del español Tommy Robredo. “Es una ocasión importante para mi carrera”, declaró el guayaquileño, quien jugó el viernes y sábado los cotejos de Copa Davis contra Perú.



Bellucci y Gómez se enfrentarán de manera oficial, seguro en abril, cuando Ecuador y Brasil jueguen por la segunda ronda de la Copa Davis. Su primer rival será el argentino Renzo Olivo, que el año pasado fue una de las revelaciones del ATP 250 de Quito.



Pero uno de los atractivos del torneo es el croata Ivo Karlovic, que mide 2 metros 11 centímetros y se entrenó ayer, 6 de feberero del 2017 en el club. Él debutará entre mañana o el jueves, ya que pasó