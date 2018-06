Los medallistas de los Juegos Sudamericanos recibieron reconocimientos en Cuenca

LEA TAMBIÉN

Nueve de los 25 azuayos que representaron a Ecuador en los XI Juegos Sudamericanos, con sede en Bolivia, fueron reconocidos este viernes 15 de junio del 2018 en Cuenca. Los demás no llegaron por diferentes motivos. La organización estuvo a cargo de la Coordinación Zonal 6 del Ministerio del Deporte.

El programa se inició con más de 30 minutos de retraso, en el teatro de la Unidad Educativa Técnico Salesiano. El local se llenó con estudiantes del establecimiento, quienes luego de la entrega de presentes mantuvieron un conversatorio con los medallistas internacionales.



El deporte azuayo aportó al país con siete medallas de oro en Cochabamba; sin embargo, ninguno de los campeones asistió al acto. Esteban Enderica, quien sumó dos de oro y una de bronce (el más destacado), está en Hungría para competir este sábado 16 de junio en la Copa Mundo de Aguas Abiertas.

Las hermanas María Paz y María José Muñoz (der.) y otros deportistas esperaron pacientemente el inicio del programa. Foto: Manuel Quizhpe/EL COMERCIO



Los marchistas Andrés Chocho y Daniel Pintado, campeones en 50 y 20 kilómetros marcha, se disculparon por no asistir. Alfredo Campo y Doménica Azuero, los mejores bicicrosistas sudamercanos, se entrenan en el exterior; mientras Byron Piedra, campeón en 5 000 m, no acudió por coincidir con sus entrenamientos.



Al acto asistieron los nadadores Miguel Armijos y Nataly Caldas, los racquetbolistas Juan Francisco Cueva, Ana Sarmiento, María Paz y María José Muñoz (hermanas), así como el ciclomontañista William Tobay y el pugilista Bryan Angulo. Todos ellos medallistas de bronce. También estuvo el marchista Claudio Villanueva, cuarto en 50 km.



Ángel Bustamante, coordinador de la Zona 6 del Ministerio del Deporte, felicitó a los seleccionados “por dar lo mejor en favor del país”. Además, informó que el Ministerio del Deporte no será absorbido por el Ministerio de Educación, sino que se creará la Subsecretaría del Deporte.



El programa duró cerca de dos horas, que incluyó preguntas de los estudiantes secundarios a los seleccionados nacionales. Asistieron los presidentes de las federaciones ecuatorianas de Atletismo, Tenis de Mesa y Rácquetbol, Manuel Bravo, Paúl Calle y Martha Jarrín, en ese orden.