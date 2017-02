McLaren destruye estereotipos

La era de los combustibles fósiles llegará a su fin. Aunque pocos se atreven a garantizar que este hecho sucederá en el corto plazo, marcas como McLaren dan una muestra de osadía.

La firma británica anunció que todos sus modelos serán parte de un proceso de hibridación en los próximos años. La meta final es que cada unidad que salga de la fábrica de Woking se impulse con electricidad para el 2025.



Mike Flewitt, CEO de McLaren, fue el encargado de ponerle fecha a este cambio radical. “Creo de verdad que la movilidad eléctrica es el futuro también para McLaren y para todos”, comentó Flewitt a la publicación Auto Express.



Hasta la actualidad, solo el McLaren P1 incorporó tecnología híbrida en su sistema de propulsión. El resto de la gama británica se ha mantenido fiel a los motores de combustión.



Las declaraciones del directivo sorprendieron a quienes estuvieron presentes en la inauguración de la nueva planta de producción de fibra de carbono que la marca abrió en Sheffield (Inglaterra).



La firma pretende producir 5 000 unidades al año en sus nuevas instalaciones para el 2018. Esto ayudaría a cumplir con sus objetivos generales de expansión.



Por ahora no se conocen más detalles sobre este proceso que romperá con los moldes de la industria en general. Esta sería la primera marca en volverse totalmente ecológica en cuanto a motores.



McLaren presentará el nuevo 720S en el Salón de Ginebra, que se llevará a cabo del 9 al 19 de marzo, en Suiza. Sin embargo, este modelo no dará pistas sobre este tema de hibridación y electrificación, ya que no incorporará ninguna de estas novedades.



Lo que sí aseguró Flewitt es que no existirá una disminución de potencia en los propulsores. “En unos años veremos un cambio en el equilibrio entre la propulsión eléctrica y los combustibles fósiles. La deportividad siempre será la misma”.