Mazda New BT-50 representa una evolución en todo sentido

La New BT-50 llegó al país hace un poco más de un año para relevar al exitoso modelo que, a su vez, reemplazó a los ejemplares de la Serie B a partir del 2007.

La nueva pick-up de Mazda representa una evolución en todo sentido. Como sus hermanos de marca, fue concebida bajo el lenguaje de diseño Kodo del fabricante japonés para conferirle una apariencia dinámica. A ello se suman unas líneas musculosas en los laterales y el frontal que le aportan una imagen de gran robustez.



También, ostenta un mayor tamaño y una mayor disposición para el trabajo que la BT-50 anterior. Con 5,37 m de longitud, 1,85 de ancho, 1,82 de alto y una capacidad de carga de 1 087 kilos, es una rival de cuidado para los demás ejemplares de este competitivo segmento.



La New BT-50 estrenó una configuración mecánica que le confiere el desempeño esperado por sus exigentes usuarios. Bajo el capó incorpora un motor turbodiésel de cinco cilindros y 3,2 litros que desarrolla 221 caballos de potencia y 470 Nm de torque, cifras que aseguran un alto desempeño en cualquier circunstancia.



A tono con las actuales tendencias, esta camioneta muestra una orientación hacia la categoría premium en materia de equipamiento. Pruebas de ello son la caja automática de seis velocidades, la tapicería de cuero, el climatizador dual, el sofisticado sistema de sonido con mandos al volante, etc.

En materia de seguridad, cuenta con frenos ABS con EBD y BA, controles de estabilidad y tracción, asistentes de arranque en pendientes de ascenso y descenso, etc.

La ficha técnica:

Motor: turbodiésel L5 CRDi de 3.2 litros

Potencia: 221 HP a

3 000 rpm

Torque: 470 Nm entre

1 750 y 2 500 rpm

Caja: automática de seis velocidades

Dirección: hidráulica sensible a la velocidad