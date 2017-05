Máximo Banguera es una opción para reforzar a Colo Colo

Según publicó diario El Gráfico, de Chile, Máximo Banguera sería una de las opciones que manejan los directivos de Colo Colo para reforzar a su equipo, para el segundo semestre del año.

Los ‘Caciques’ buscan un refuerzo para su portería, debido a que Paulo Garcés será cedido a préstamo y el experimentado Justo Villar posiblemente se recupera de una operación de rodilla.



Banguera cumple con una participación destacada este año, con Barcelona. Estas le sirvieron para regresar a las nóminas de la selección ecuatoriana, que dirige Gustavo Quinteros. El portero también ha generado buenos comentarios en la cadena internacional que televisa los partidos de la Copa Libertadores.



Según la periodista Mayra Bayas, el nombre de Banguera es una de las posibilidades que manejan los chilenos, tras ser ofrecido al club. Por tanto, no se trataría de un interés, si no más bien de un ofrecimiento. Ella conversó con el gerente del equipo, Óscar Meneses.



“Nosotros no hemos decidido nada de nadie. Esto lo manejan los agentes que ponen los nombres. A partir de la próxima semana recién empezaremos a trabajar”, habría dicho el representante del conjunto chileno.



Días atrás se especuló con la posibilidad de que Alexander Domínguez se sume al conjunto araucano, debido a las pocas chances que tiene en su equipo, Monterrey. Los representantes del cuadro chileno negaron esa información.



Por otra parte, Banguera tiene contrato con Barcelona SC hasta diciembre del 2017. Según el presidente de la comisión de fútbol, Aquiles Álvarez, la intención es mantener al jugador, pero confesó que aún no han empezado a negociar su continuidad. “hay tiempo”, dijo.



Colo Colo ya cuenta con un arquero ecuatoriano, pero en la sub 20. Gabriel Carabalí hizo las formativas en el club y ahora está con la selección ecuatoriana que participará en el Mundial de la Categoría a jugarse en Corea.