Maturana destaca logros de técnicos colombianos rumbo a Rusia 2018 

El exseleccionador colombiano Francisco Maturana destacó los logros de sus compatriotas Hernán Darío Gómez, Juan Carlos Osorio y Jorge Luis Pinto al frente de las selecciones de Panamá, México y Honduras, respectivamente,en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

'Bolillo' Gómez consiguió un hecho histórico al lograr por primera vez la clasificación de Panamá a un Mundial, mientras que Osorio también aseguró la presencia de los mexicanos en Rusia y Pinto disputará con Honduras un repechaje frente a Australia. "Lo de Hernán, Pinto, Osorio, es un grito de lo que pueden hacer los técnicos colombianos", dijo Maturana a la cadena de radio RCN.

Solo Henri Michel y este señor han clasificado a 3 selecciones diferentes para la Copa del Mundo. Es LA LEYENDA DEL BOLILLO GÓMEZ 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇦 pic.twitter.com/Vm78Y9le4W — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 11 de octubre de 2017



Maturana, que este año volvió al fútbol como técnico del Once Caldas, consiguió clasificar a Colombia a los mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, en los cuales tuvo a Gómez como asistente técnico. 'Bolillo' fue seleccionador de Colombia en el Mundial de Francia 1998. El técnico afirmó que hoy está viviendo "un día de fiesta" por la clasificación de Colombia al Mundial, por segunda vez al mando del técnico argentino José Pekerman. "Yo estaba tranquilo porque en el fútbol no hay nada hecho, sino que todo por hacer, y Colombia nunca estuvo fuera de los cuatro primeros lugares.Y había una dificultad para que Chile fuera el Mundial porque debía ganarle a Brasil que no había perdido. Por eso el entrenador (Pekerman) hizo un buen planteamiento y hay que darle mérito", afirmó Maturana.