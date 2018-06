Marizol Landázuri: 'Esta medalla no es ni del Ministerio no de la Federación'

LEA TAMBIÉN

Con la frontalidad que la caracteriza, lo escribió en redes sociales y lo repitió a este Diario. “Esta medalla no es ni del Ministerio del Deporte ni de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, es del país y de todas las personas que me ayudaron”, dijo Marizol Landázuri.

La esmeraldeña ganó la medalla de oro en los 100 metros de los Juegos Sudamericanos que se disputaron en Bolivia.



“Los organismos encargados de proteger y velar por el deportista me abandonaron. No trabajaron por mi inclusión en el Plan de Alto Rendimiento, me dejaron sin recursos al inicio del año”, añadió.



A la par de entrenarse le tocó buscar financiamiento para sus prácticas, para los ciclos de entrenamiento que cumplió en España y Estados Unidos antes de los Juegos Sudamericanos. “Hubo gente que me regaló USD 50, USD 100. Firmé contratos de auspicio con varias empresas privadas y ellos me ayudaron a seguir cumpliendo mis sueños”.



Por eso, al preguntarle lo que significa esta medalla para ella, la respuesta fue “mucho sacrificio”.



En la parte técnica, se destaca su marca de 11 segundos y 13 centésimas (11,13), un registro que refleja un progreso deportivo, pues sus marcas, el año pasado fueron de 11,26 y 11,30. “Es el resultado del trabajo realizado, de cada entrenamiento”.

Lo importante es que “repetimos la marca. En Cuenca, antes de viajar a los Sudamericanos, ya logramos el 11,13. En las semifinales de los Juegos Suda­mericanos corrimos en 11,12 y en la final hicimos 11,13”.



Su entrenador, Nelson Gutiérrez, se mostró complacido con estas marcas. “Me felicitó por el triunfo y me dijo que dimensionará las condiciones físicas que tengo para seguir mejorando esas marcas”.



Le agradeció por esas palabras y por las felicitaciones que recibió de sus compañeros de equipo, en especial de Ángela Tenorio, su compañera de entrenamientos y la rival más dura en las finales de los 100 m.



Álex Quiñónez, con quien le une una gran amistad desde niños, no solo que la felicitó sino que le agradeció “por la confianza que le hemos entregado. Hace un año, más o menos, lo trajimos al equipo y hoy es parte de esta familia”.



La entrevista se realizó ayer 12 de junio del 2018, horas antes de que tomara el vuelo internacional con destino a España, “me voy por tres meses. En enero pasé a formar parte del club Playas de Castellón, y voy a participar desde el sábado en la Liga de Clubes. Serán 20 carreras las que realice en diferentes ciudades de España y Francia”.



Dijo que la marca de 11,13 le ha permitido recibir otras invitaciones para competir en torneos por Europa. “He recibido varias llamadas de má­nagers que quieren que vaya a sus torneos”.



En enero, Marizol Landázuri reunió recursos con sus amigos y familiares para financiar el viaje a España y firmar contrato con su nuevo club.

Ese vinculo le permitirá competir y recibir un aporte económico para financiar sus entrenamientos y preparación. “En agosto se realizará el Campeonato Iberoamericano en Lima. No sé si la Federación Ecuatoriana me convoque; pero si lo hace, deberá financiar mi pasaje entre España y Perú, porque mi plan es quedarme hasta septiembre y no tengo dinero para pagar otro pasaje”.



Marizol Landázuri permaneció en el Plan de Alto Rendimiento hasta el año pasado. En marzo del 2018 se reestructuró el reglamento y quedó fuera porque el año pasado no fue primera en los Juegos Bolivarianos al lograr la de plata.