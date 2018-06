Mario Cazares, en las semifinales de la Gira Sudamericana

LEA TAMBIÉN

Mario Cazares se clasificó a las semifinales de la Gira Sudamericana de Tenis Junior, al vencer a Nicolás Rakela, por 6-3 y 6-0, en la cancha 4 del Club Jacarandá.

Cazares, quien fue parte del equipo ecuatoriano que participó en el Torneo Sudamericano Sub 14, que se disputó hace un mes en Guayaquil, mostró el porqué está entre los mejores tenistas del país. Con una derecha potente y gran movilidad en el fondo de la cancha, mantuvo a su rival siempre en apuros, aunque Rakela soportó los primeros juegos, desde el quinto del primer set no hubo marcha atrás para el ganador.



“Me me siento cómodo jugando en Quito, yo aprendí a jugar aquí aunque ahora vivo en Guayaquil, por lo que no tuve problemas para desplegar mi juego. Creo que tengo muchas opciones de ganar el torneo, aunque aún hay jugadores difíciles a vencer antes de eso”, señaló el jugador que ocupa el puesto 133 del ranking sudamericano en la categoría de 16 años.



Cazares tendrá como rival en la semifinal a David Rodríguez, quien, tras dos horas y media, remontó el marcador y pudo derrotar a Marco Moreno por 5-7 6-2 y 6-1.



En la división 14 años, Matías Almeida derrotó a Alfredo Gallegos por 6-4 y 6-2; José Andrade a Sebastián Burbano, 6-1 y 7-6; Bruno Panchana a Joaquín Hidalgo, 7-6 y 6-1; y, José Barahona a Martin Hill , 6-0 y 6-0.



En 16 años, Mario Cazares a Nicolás Rakela, 6-3 y 6-0; David Rodríguez a Marco Moreno, 5-7, 6-2 y 6-1; Patricio Larrea a Abraham Ortiz, 7-6 y 6-1; y, Nicolás Niño a Mateo Flores, 6-2 y 6-1.



El torneo, que entregará al campeón la Copa Diners, se realizará hasta mañana en las canchas del Club Jacarandá, con jugadores de las categorías de 14 y 16 años, en damas y varones.



La Confederación Sudamericana de Tenis (Cosat) avala el torneo y entrega puntos para el ranking sudamericano. El campeón recibirá 60 puntos.



Según informó Juan José Naranjo, director del evento, el Club Jacarandá ha realizado un trabajo en toda su área de tenis para el desarrollo del torneo. Felicitó por ello a los organizadores.