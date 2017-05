Marcos Mondaini cambió de puesto y ahora es el capitán azul

Marcos Mondaini es sereno con los periodistas, pero un motivador con sus compañeros, dentro del camerino de Emelec. El experimentado jugador, que este año es el capitán del equipo, tomó la batuta como líder y es quien da ánimo antes de los partidos.

Por eso era uno de los más molestos por la derrota de Emelec ante River Plate por la Copa Libertadores, en el estadio George Capwell, el mes pasado. El argentino naturalizado dirigió la charla en el camerino, al final del encuentro.



Este año, el futbolista cuenta que vive una especie de rejuvenecimiento debido al buen momento que atraviesa. Con el estratega Alfredo Arias ha disputado todos los partidos del campeonato nacional y de la Libertadores, este año.



Arias le cambió su función en el campo. Por su edad, Mondaini ya no se destaca como un extremo rápido -como en su llegada en el 2006- ahora el entrenador lo ubica como enlace, le pide que organice a sus compañeros, desde el centro.



“Es un jugador muy técnico, además de su experiencia. Sus características sirven mucho en nuestra propuesta de juego”, dijo el entrenador charrúa, cuando se le consultó ­sobre el atacante.

Para Mondaini, llevar la banda del líder es una responsabilidad que acepta gustoso. “Es un orgullo, pero no soy el único capitán. Esteban (Dreer), Pedro (Quiñónez)... son referentes que todos respetamos”.



Mondaini es ecuatoriano desde el año pasado, tras conseguir su carta de naturalización. Dice que se siente guayaquileño, le gusta toda la comida de la ciudad. Sin embargo, mantiene sus costumbres gauchas; es normal verlo con un termo de mate cuando llega al complejo de Los Samanes.



“Aquí (Emelec) encontré mi lugar en el mundo”, cuenta. El jugador de 32 años vistió las camisetas de siete clubes, entre ellos Barcelona, en el 2008.



En Ecuador se reencontró con amigos de su infancia, como Maximiliano Barreiro. Con él hizo las formativas en Boca Juniors. Mientras su compatriota jugaba en el Delfín, solía viajar seguido a Manta para compartir con sus familias en la playa Murciélago.



También está en contacto con Luis Miguel Escalada, con quien llegó por primera vez a Ecuador en el 2006. Es uno de sus mejores amigos, por eso está pendiente de su recuperación en Argentina.

Es apegado a su familia. Su esposa y su hija de 4 años van regularmente al estadio para ver sus partidos. Sin embargo, prefiere no hablar a profundidad del tema familiar.



Hoy, a partir de las 17:15, los eléctricos jugarán la revancha ante River, en el estadio Monumental de Núñez. Para Mondaini, ganar en ese escenario los volvería a meter en la pelea por llegar a octavos de final.



Dejó claro que esa aspiración de ganarle a River en el Monumental va más allá de su sentimiento ‘xeneize’, y que está más bien enfocado por la urgencia que tiene Emelec.