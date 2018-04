Márquez responde a Rossi: 'Si tiene miedo es su problema, no el mío'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El piloto español Marc Márquez declaró que si el italiano Valentino Rossi tiene miedo de él "es su problema" y reiteró que no le interesan las acusaciones de su rival sobre el incidente durante el Gran Premio de Argentina de MotoGP, hace casi dos semanas.

"Es su problema, no el mío", afirmó Márquez en una entrevista que hoy, viernes 20 de abril del 2018, publica el diario francés LÉquipe, en respuesta a las críticas del italiano, que tras la carrera en Argentina declaró: "Es peligroso, tengo miedo de estar en pista con él".



El cuádruple campeón mundial de MotoGP subrayó que quiere pasar página y que ahora está concentrado en su trabajo y "el resto no importa".

El español de Repsol Honda dijo que es "un piloto que aprende de sus errores" y volvió a afirmar que las condiciones el 8 de abril en Argentina eran "muy difíciles", por lo que era "complicado adelantar".



Márquez, que fue sancionado en tres ocasiones en la polémica carrera, reconoció que cree que "para ganar, para marcar la diferencia, no hay otra solución que atacar en cada momento".



Valentino Rossi manifestó en Austin (Estados Unidos) que continúa pensando "exactamente lo mismo" que dijo tras el incidente, pero consideró que ahora es mejor "mirar hacia el futuro".



El conflicto ocurrió cuando Márquez intentó adelantar a Rossi en una maniobra un tanto agresiva y le golpeó, provocando que el italiano fuera arrastrado hasta la hierba, donde cayó al suelo.