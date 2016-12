Marcelo Gallardo continuará un año más como técnico de River Plate

Marcelo Gallardo confirmó hoy, 21 de diciembre del 2016, que continuará un año más como entrenador de River Plate, tras tomarse unos días para reflexionar si permanecía en el club argentino de fútbol.

"Voy a seguir un año más, que es lo que realmente me dicta el corazón, lo que siento y realmente quiero, más allá de haberme sentido en estos últimos meses un poco cansado y agotado", declaró Gallardo en el estadio Monumental de Buenos Aires.



El técnico había anticipado el viernes que se tomaría unos días para pensar sobre su continuidad en el club "millonario", horas después de haberse consagrado campeón de la Copa Argentina, título que le dio a River el último cupo local a la Copa Libertadores de América 2017.



"Me quedo para redoblar apuestas, si no no tenía sentido estar por estar, para armar equipos que puedan sostenerse en la competencia. No sé si vamos a poder ganar pero lo vamos a intentar", subrayó Gallardo, quien afirmó que el cariño incondicional de los hinchas que recibió en estos días fue clave para confirmar su continuidad.