Marcelo: 'La diferencia con Mou son los títulos que hemos ganado'

Marcelo, segundo capitán del Real Madrid, destacó como principal diferencia de la etapa que está viviendo con Zinedine Zidane de entrenador respecto a la de José Mourninho, al que se enfrentan en la final de la Supercopa de Europa, "los títulos" que han ganado.

Fue una pregunta que se hizo a José Mourinho en su comparecencia y destacó el crecimiento que dio al Real Madrid para dejarlo como cabeza de serie en Liga de Campeones o ganando una Liga y Copa del Rey al FC Barcelona más poderoso. Marcelo la respondió en su turno ante los medios en Skopje.



"Seguramente hay diferencias pero no se cuál es el punto clave. He podido jugar con Mourinho, ha sido un grandísimo entrenador que nos ayudó muchísimo a pelear por los títulos. Con Zizou sabéis lo que opinamos de él y lo que hemos ganado. Hay esa diferencia, los títulos que hemos ganado con Zidane y la fuerza que tenía Mou", analizó.



Los malos resultados de pretemporada del Real Madrid no preocupan a Marcelo, que destacó que en una final todos será diferente. "Veo bien al equipo, hemos estado de pretemporada y a parte de los resultados hemos hecho un buen trabajo físico.



Tenemos ya ganas de llegar a este partido. Hemos luchado y sufrido para ganar la Champions y el premio es jugar esta final. Estamos bien y vamos a dar todo para ganar la final".



Y aunque dedicó elogios al Manchester United, aseguró que lo visto en pretemporada cuando se enfrentaron servirá de poco en la final de la Supercopa europea en Skopje.



"Vamos a disputar la final con muchas ganas, da igual el rival. Sabemos que el Manchester United es un grandísimo equipo, hemos jugado en pretemporada contra ellos pero era un amistoso y lo que vale es ahora. Vamos a dar todo. La motivación es siempre la misma de defender el escudo a muerte", sentenció.