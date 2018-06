Maradona pronostica que Argentina jugará un 4-4-2 con Mercado y Pavón

LEA TAMBIÉN

Diego Maradona pronosticó que Argentina, en Nizhny Novgorov contra Croacia, jugará con un sistema 4-4-2 y alineará a Cristian Pavón y Gabriel Mercado, en el once inicial. El partido será el jueves 21 de junio del 2018 a las 13:00.

El excapitán y exseleccionador argentino se atrevió a pronosticar algunos nombres de la alineación de Jorge Sampaoli, asegurando que serán titulares Mercado y Pavón junto a referentes como Sergio 'Kun' Agüero y Lionel Messi.



"Me contaron hoy que (el esquema de juego) va a ser un 4-4-2, aparentemente. Son cositas que tiro porque me cuentan" aseguró.



Maradona dedicó unos minutos de su programa 'De la mano del 10' transmitido por el canal multiestatal Telesur, para aconsejar a los jugadores y recomendarles preguntarse "por qué estoy acá, qué estoy haciendo acá" como motivación para el triunfo.



Pese al resultado de Argentina frente a Islandia (1-1) en la primera jornada, 'el 10' cree que la Albiceleste está en deuda solo consigo misma y no con los aficionados.

Diego Armando Maradona (c), leyenda del fútbol mundial (c), durante el partido Argentina-Islandia, del Grupo D de Rusia 2018. Foto: Lavandeira jr / EFE



"No nos deben nada a nosotros, creo que ya ver salir a la celeste y blanca es maravilloso, pero los propios jugadores tienen que mirarse dentro", añadió.



No obstante, reiteró la importancia de una mejor participación en el campo de juego, principalmente para Argentina y Brasil, pues cree que tienen ese deber "por historia, por categoría, por jugadores, por tener en la cancha el equipo que todos queremos".