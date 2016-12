El Manchester United destacó la recuperación de Antonio Valencia

Antonio Valencia es una de las piezas claves en las alineaciones de José Mourinho, por esta razón, en su portal web, el Manchester United destacó el juego del ecuatoriano. El ‘Toño’ fue elegido el mejor jugador de noviembre, justo un mes después de sufrir una lesión en su brazo que le dejó fuera de las canchas cerca de tres semanas.

Según el portal web, uno de los puntos para destacar en el juego de Valencia es su adaptabilidad a nuevas posiciones. Desde la llegada del portugués José Mourinho, en mayo de este 2016, el compatriota pasó de jugar como volante por las bandas a una posición más defensiva. Sobre este cambio el ecuatoriano explicó: “he intentado mejorar la concentración, he intentado estar mejor posicionado; creo que me ha dado buen rendimiento y espero seguir así”.



Pero los elogios para Valencia no solo fueron por parte del club, Mourinho también reconoció su desempeño y dijo que juega “extraordinariamente” bien. De la misma forma sus compañeros en los ‘diablos rojos’ Michael Carrick y Juan Mata aseguraron que es un “excelente jugador” y que es muy sólido en la zona de defensa pero también genera peligro en el ataque.



En la elección de mejor jugador del mes, el ecuatoriano fue postulado por los hinchas del club inglés junto a Carrick y Zlatan Ibrahimovic, al final Valencia obtuvo el 39% de los votos y fue el ganador del reconocimiento que mensualmente otorga el equipo de la Premier League.