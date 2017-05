El Manchester United empata sin goles ante el Southampton

El Manchester United empató sin goles en su visita ante el Southampton en partido aplazado de la Liga inglesa de fútbol, un resultado que prácticamente selló el sexto lugar de los 'red devils' en el torneo.

El portugués José Mourinho dispuso un once mixto, entre titulares y suplentes, que sin embargo no encontró formas de marcar ante el Southampton, octavo en el torneo con 46 unidades.



El ecuatoriano Luis Antonio Valencia no fue parte del encuentro.



Entre los que tuvieron minutos estuvo el portero argentino Sergio Romero, que a los 5' de partido detuvo un penal al delantero italiano Manolo Gabbiadini. El United, que cerrará la Premier como local ante el Crystal Palace, está concentrado en la final de la Liga Europa, que disputará el próximo 24 de mayo frente al Ajax en Estocolmo. De vencer en esa definición, los de Mourinho tendrán lo que en el torneo local les fue esquivo: la clasificación a la próxima Liga de Campeones.