Universidad Católica se tomó la revancha y venció 3 a 0 al Macará en el estadio Bellavista de Ambato. Los goles los marcaron Andrés López (33), Robert Arboleda (74) y Jordy Caicedo (92).



En los minutos iniciales, el cuadro de la Universidad Católica buscó presionar el área del Macará para lograr el primer tanto del partido. Con Romario Ibarra lanzado en ataque, la 'chatoleí' se mostraba con mayor peligro en los primeros 45. Tras 10 minutos de juego, el cuadro visitante tenía el dominio del encuentro.



El Macará fue despertando de a poco y comenzó a llevar peligro al arco camarata. El jugador celeste Carlos Arboleda se arrimó al área de Galindez en un par de ocasiones, pero no estuvo claro para definir. Benítez y Tévez también fueron incrementando sus acciones en ofensiva y con eso el Macará metía más presión en campo rival.

Pese a ello, la 'chatoleí' no bajó los brazos y siguió en busca de equiparar las acciones en ofensiva. Pasada la media hora de juego, la propuesta de los dirigidos por Jorge Célico mejoró y su esfuerzo obtuvo recompensa al minuto 33 con una gran jugada de Andrés López. El 'Pollo' López aprovechó una jugada de Jordi Caicedo y anotó en el arco de Cabral para romper la paridad.



Ya con la ventaja en el marcador, el cuadro capitalino se hizo del control del partido. El Macará no tenía las armas suficientes para controlar las arremetidas católicas y cedió terreno.



López e Ibarra se convirtieron en figuras para la Católica y se perdieron un par de ocasiones. La mejoría en el rendimiento capitalino hizo avivar esperanzas para buscar una tanto más. Sin embargo, con una Católica mejor dispuesta en ofensiva y un Macará que se defendió a pulso, finalizó el primer tiempo.



En el inicio de la segunda parte, la Católica volvió a ser un equipo protagonista en el campo de juego. Nuevamente, Romario Ibarra fue el arponero que tomó la dirección del juego camarata en ofensiva. Al 51, tras internarse por la izquierda del campo ambateño, logró eludir la marca de sus celadores, pero en el mano a mano con Cabral se perdió la oportunidad de marcar la segunda.



Ante la poca reacción del Macará, la Católica siguió dominando las acciones. Al 57, Jordy Caicedo tuvo otra oportunidad para marcar la segunda. El atacante camarata no pudo resolver ante Cabral y nuevamente la Católica perdonaba.



A trancas y barrancas el Ídolo de Ambato trataba de llevar peligro al arco de Galindez. La desesperación por empatar hacía que el cuadro local no tenga claridad y todo sus intenciones terminen en chispazos indivuales de Juan Manuel Tévez y Jairo Padilla. Al 65, tras un serie de rebotes en el arco camarata, Tevéz intentó de chilena pero su remate salió totalmente desviado.



El Macará siguió firme en su deseo de empatar. Con 70 minutos jugados, el esfuerzo de los ambateños hizo que controlaran el partido. Los celestes lograron encerrar en su área a los camaratas pero eso no fue suficiente. La puntillada final seguía fallando en los locales.



Las ocasiones desperdiciadas por los ambateños dejó con vida a los capitalinos. Al minuto 74, el cuadro de la Católica logró un tiro de esquina. Al servicio, el defensa Robert Arboleda conectó de cabeza y mando la pelota a guardar. Con mucha resistencia, el equipo visitante iban sellando la victoria.



Los ambateños no bajaron los brazos, pero la ansiedad de marcar el gol del descuento no les permitía tener claridad en las acciones. Ronald de Jesús se puso el equipo al hombro corriendo por todo el frente de ataque, pero el experimentado atacante celeste no contaba con un receptor que aproveche sus incursiones. La Católica prefirió jugar con la desesperación del rival y plantó la pelota en mediocampo.



En la recta final del partido, Ronald Champang y Orley Quintero trataron por todos los medios marcar para el Macará. Llevaron peligro constante al arco de Galindez pero sin suerte para anotar.



En cambio, la Católica volvió a marcar en los adicionales, ratificando su eficiencia en el área. Si bien no fueron dominadores totales en la etapa de complemento, la 'chatoleí' fue práctica para concretar las acciones de gol.



Así, al minuto 92, tras un centro desde la derecha, Jordy Caicedo se adentró el terreno ambateño y desde fuera del área saco un remate colocado al vertical izquierdo del arco de Cabral. Con la tercera anotación, el cuadro quiteño se tomó la revancha y se llevó los tres puntos del Bellavista.



El partido fue dirigido por Omar Ponce. Línea 1: Flavio Nall y Línea 2: David Vacacela