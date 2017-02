Con gol agónico de su arquero, el Macará empató 2 a 2 ante el D. Cuenca

Con un gol al minuto 93 de Osvaldo Cabral, portero del Macará, el cuadro ambateño rescató un empate 2 a 2 ante el Deportivo Cuenca en el estadio Bellavista de Ambato. El partido correspondió a la cuarta fecha del torneo nacional 2017 e inició a las 16:00.

En el arranque del partido, el cuadro local se hizo de las acciones ofensivas con Benítez, Champang y Tévez. Sin embargo, el portero Hamilton Piedra estuvo atento para cortar las arremetidas del cuadro celeste.



Cerca de minuto 15, las acciones se disputaban en su mayoría en mediocampo. El cuadro cuencano intentaba hacer daño con jugadas profundas de Sergio Mina y Jonny Uchuari pero la defensa ambateña salió airosa ante la ofensiva morlaca.



Ya en el minuto 21', el Cuenca se fue asentando en el campo de juego y equiparó acciones. Los puntas del Cuenca, Hoyos y Dinenno, presionaron la salida de saga celeste y eso permitió que el Macará tenga dificultades en la tenencia del balón.



Pese a ello, el 'mago' Benítez siguió buscando el área del Cuenca, pero sus rápidas habilitaciones a Feraud y a Tévez no fueron precisas.



La insistencia del cuadro local por abrir el marcador lo condujo de nuevo a tratar de hacer daño con pases filtrados. Uno de ellos, dirigido a Juan Tévez, derivó en el cobro de un tiro libre de frente al arco de Piedra, al minuto 30.



Carlos Feraud tomó el balón y sacó un remate que el portero Hamilton Piedra no pudo contener y dio rebote, pero el jugador Ronald de Jesús no pudo aprovechar la chance y su remate con la cabeza salió por encima del arco. Fue la más clara del elenco local.



Los minutos finales del primer tiempo denotaban el dominio total del cuadro ambateño pero sus jugadores no lograban vulnerar el arco cuencano. Juan Manuel Tévez fue el atacante que más intentó en el área del Cuenca, sin embargo, su esfuerzo no pudo plasmarse en un conquista. Así finalizó los primeros 45 minutos.



En el inicio del segundo tiempo, el cuadro celeste volvió a presionar en el arco visitante para marcar la primera del partido. Benítez y Champang tomaron la batuta en el ataque del Macará, pero la saga cuencana, liderada por Brian Cucco, insistía en cerrarse con solvencia.



Cerca del minuto 60, el Macará encerró en su área al Deportivo Cuenca. Con remates de media distancia y centros llovidos al área chica, el cuandro ambateño intentaba doblegar la férrea defensa morlaca. El defensa cuencano Schunke se convirtió en otro elemento clave de la saga cuencana.



Con el ingreso de Edison Preciado, al minuto 62, el cuadro cuencano intentó potenciar su ofensiva. La intención dio resultado pues 3 minutos después, en un carrera en solitario por la izquierda, tras un pase de Preciado, Jonny Uchuari logró sacar un potente remate cruzado y así derrotar al arquero Cabral.



El tanto sirvió para que el cuadro morlaco vuelva a ser protagonista del juego y tome la iniciativa de anotar un segundo gol. A su vez, tras recibir el tanto, el Macará adelantó líneas para tratar de empatar. El desborde por las bandas fue el camino elegido pero los centros al área de Piedra no fueron claros.



El Cuenca aprovechó la arremetida ambateña y en un rápido contragolpe al minuto 67 logró marcar la segunda. Una vez más, Jonny Uchuari apareció en el área del Macará para cerrar un centro desde la derecha.



El cuadro celestre no bajó los brazos e intentó nuevamente aproximarse al arco de Piedra. Pese a no tener claridad en las llegadas, al minuto 77, tras un centro a la portería cuencana, el defensa morlaco Andrés Justicia, en su afán de despejar, terminó anotando en su propia meta. Con algo de suerte, el cuadro local logró el tanto del descuento.



La recta final del encuentro, tuvo a un Deportivo Cuenca controlando la esférica y el campo de juego. La pareja de centrales Schunke y Cucco convirtieron a la saga morlaca en un cerrojo que el cuadro de Macará no podía romper.



Los intentos de sortear las marcas cuencanas por las bandas no se consolidaban a la hora de tirar centros certeros a la portería de Piedra. Sin embargo, las arremetidas a trancas y barrancas del Macará tuvieron un premio en el minuto final del encuentro.



Al minuto 93', tras un tiro de esquina, el arquero celeste Osvaldo Cabral, subió a cabecear en el área del Cuenca y sucedió lo impensado.

Rebelde como esta tierra!

Fin del juego!

Agónico empate que ayuda a sumar!#Macará 2-2 D.Cuenca

Quintero y Cabral anotaron#YoCreoEnTíMacará pic.twitter.com/WUcqPyva3w — Club Dep. Macará (@Macara_Oficial) 25 de febrero de 2017



El portero logró escabullirse entre la defensa morlaca y cabeceó al poste de la mano izquierda de Piedra y empató el partido. La algarabía se desató en el público local pues un jugada atípica permitió que el elenco ambateño rescate un punto, ante la inminente derrota.



El encuentro fue dirigido por Vinicio Espinel, asistido en la Línea 1 por José Alvarado y en la Línea 2 por Jorge Párraga.



Equipo confirmado para visitar a Macará en el estadio Bellavista de Ambato #DaleRo pic.twitter.com/RRYrGvDYjf — ClubDeportivoCuenca (@DCuencaOficial) 25 de febrero de 2017