Luis Fernando Saritama será papá y negocia con Clan Juvenil

El volante Luis Fernando Saritama, de 34 años, tiene la posibilidad de continuar su carrera en otro equipo de Pichincha. El lojano mantiene diálogos para tratar de llegar a un acuerdo con el Clan Juvenil. La directiva del equipo de Sangolquí reconoció que hay conversaciones, pero aclaró que todavía no ha sido contratado.

Saritama y el presidente del club, Juan Cevallos, tuvieron la primera reunión el año pasado, pero no hubo acuerdo. “Conversamos y es un gran jugador. Todos conocemos la trayectoria de él. Pero no hemos firmado nada aún”, manifestó el directivo.



El equipo recién ascendido a la Serie A ofrece salarios entre USD 5 000 y 8 000. El ‘Sari’, considerado como símbolo del Deportivo Quito, llegó a ganar hasta USD 50 000. El jugador contó que también tiene ofertas del exterior. Sin embargo, el proyecto de su academia de fútbol y un tema familiar impiden su salida al extranjero.



El futbolista está por ser papá en este mes. “Me siento muy bien, fuerte. En algunos momentos de mi carrera tuve lesiones que me afectaron bastante, pero ahora estoy muy bien. Es muy difícil decir me voy a retirar o voy a seguir. Espero concretar algo en los próximos días”, manifestó el jugador.