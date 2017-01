Al Liverpool no le van las Copas, La Juve y el Real Madrid se escapan

La segunda eliminación copera del Liverpool en apenas tres días, un Juventus Turín y Real Madrid que se escapan como líder de su respectiva liga, y la igualada entre el París Saint Germain y el Mónaco, han caracterizado, este sábado 28 y domingo 29, el fin de semana futbolístico en Europa.

La Premier dejó paso a la Copa de Inglaterra. Y está claro que al Liverpool del alemán Jurgen Kopp no le gustan las Copas, como ha quedado evidenciado con apenas tres días de diferencia. El último miércoles cayó eliminado en las semifinales de la Copa de la Liga ante el Southampton y, este sábado, le pasó igual en la Copa de Inglaterra ante el Wolverhampton. Y ambas, además, perdiendo en su casa de Anfield.



Mucho más llamativa ha sido, sin duda, la derrota ante los Wolves (1-2), equipo que milita en la "Championship" (Segunda división inglesa), en eliminatoria a partido único de dieciseisavos de final.

También cayeron el Newcastle, Watford y Hull, ante equipos de inferior división. Y en la que siguen los "poderosos" Chelsea, Manchester City, Manchester United, Arsenal y Tottenham, este último con sufrimiento y gol decisivo en el minuto 97 (4-3), y en casa, ante el Wycombe de cuarta categoría.



En España se vivió una jornada loca, y redonda para los intereses del Real Madrid, que ha sido el más beneficiado. Y es que ninguno de los cuatro equipos que siguen al club madridista han ganado.



El Real Madrid salía a su estadio sabedor de los tropiezos de sus máximos rivales. Y no lo desaprovechó ante la Real Sociedad, a la que derrotó por 3-0, con goles del croata Mateo Kovacic, el mejor del encuentro, de Cristiano Ronaldo y de Álvaro Morata.



A cuatro puntos de los madridistas, que además tiene un partido aún pendiente, están ya el Barcelona y el Sevilla.

Y es que el Barcelona no pasó del empate en su visita al Betis (1-1), en un partido malo del conjunto barcelonés, que se vio superado por el ímpetu local, donde se llevó un punto merced al gol casi al final del uruguayo Luis Suárez (90'), pero que ha quedado especialmente señalado por la no concesión de un tanto en favor barcelonista cuando el balón había entrado en su totalidad, con 1-0 en el marcador.



Tras cinco victorias consecutivas ligueras que le habían llevado a la segunda plaza, el Sevilla del argentino Jorge Sampaoli, pinchó en el estadio del RCD Espanyol (3-1). Un penalti adverso, con expulsión incluida de un defensa sevillista, marcó el choque. Eso sí, con diez, los visitantes lograron empatar y estuvieron cerca de adelantarse en el marcador. Pero falló en defensa y los locales se lo hicieron pagar.



En partido jugado el sábado, el Atlético de Madrid no pasó del empate sin goles, y gracias, en Vitoria. Los rojiblancos se vivieron totalmente superado por el Alavés, que mereció el triunfo. Los madrileños quedan ya a diez puntos del Real Madrid.



Francia vivió su partido estrella: París Saint Germain-Mónaco, al que llegaban los locales a tres puntos de un rival que llegaba primer clasificado. Además, jugaban sabedores de que el Niza, el "tercero en discordia", se había impuesto al Guingamp (3-1) y era líder momentáneo.



Todo acabó en empate (1-1) tras un final frenético. Y es que el uruguayo Edinson Cavani adelantó de penalti al PSG, pero el portugués Bernando Silva, en el 92, devolvió la igualdad.

Lidera el Mónaco, igualado con el Niza, y ambos con tres puntos sobre el PSG.



En la Bundesliga sigue todo igual en el duelo entre el líder, el Bayer Múnich, y su inmediato perseguidor, el RB Lepzig. Ambos ganaron, por lo que la diferencia entre ambos se mantiene en los tres puntos. Se han descolgado, en cambio, el Hoffenheim y el Borussia Dortmund.



El Bayern sufrió para llevarse los tres puntos de Bremen, pese a que al descanso parecía tenerlo todo sentenciado a su favor (0-2). Pero acortó pronto distancias tras la reanudación Max Kruse y el equipo del Weser Stadion rozó la igualada.



El RB Leipzig también lo tuvo complicado ante el Hoffenheim (2-1), en el partido más interesante de la jornada. Los locales precisaron de la remontada y gol decisivo a un cuarto de hora del final.



Pinchó el Borussia Dortmund en Maguncia (1-1), pues no supieron defender el temprano gol de Marco Reus y se vieron igualados a sólo siete minutos del final. Están en la cuarta plaza, a 14 puntos del Bayern, a 11 del RB Leipzig y a uno del Eintracht Frankurt, que se impuso en su visita al Schalke (0-1).



El Juventus Turín, aún con un partido pendiente de recuperar, se escapa al frente del "Calcio". Se impuso en su visita al Sassuolo (0-2), con tantos del argentino Gonzalo Higuaín (9') y del alemán Sami Khedira (m.25); y supera ya en cuatro puntos a un Roma que se dejó en terreno del Sampdoria (3-2) tres puntos que parecía suyos hasta el minuto 71.



Y es que el conjunto doriano, que caía ante el romano, remontó en apenas dos puntos un adverso 1-2, con tanto del empate a cargo del checo Patrik Schick (71') y gol decisivo del colombiano Luis Muriel (m.73). No pasó del empate en casa el Nápoles con el Palermo (1-1), y queda a seis puntos del líder.