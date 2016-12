Entorno de Messi anuncia su boda con Antonella para mediados de 2017

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo se casarán a mediados de 2017 en Argentina, según anunciaron este miércoles, 14 de diciembre del 2016, a Efe desde el entorno del jugador del FC Barcelona.

"Messi y Roccuzzo contraerán matrimonio en 2017. La fecha dependerá del calendario de partidos del Barcelona y la suerte del equipo catalán en la Liga de Campeones", explicaron a Efe.



Messi, de 29 años, y Roccuzzo, de 28, se conocieron en su Rosario natal en 1996 y tienen dos hijos: Thiago, de cuatro años, y Mateo, de uno.



La noticia del casamiento de Messi y Roccuzzo fue anunciada este miércoles por un periodista y acaparó la atención de la prensa local.



"Me entero por casualidad, el año que viene hay un fiestón. No tengo clara la fecha pero es en Rosario. Se casan Antonella Roccuzzo y Lionel Messi", dijo Juan Pablo Varsky en Radio Metro.



"Es una primicia mundial, me enteré de casualidad. Tengo otros detalles pero no los voy a contar porque no corresponde. Con Leo no habló hace 11 años pero me enteré de esto de casualidad", agregó.



Al divulgarse la noticia las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitaciones para el delantero del FC Barcelona y su pareja.