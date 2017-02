Liga española quiere superar cifra de negocios de la Premier en 2020

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional Española (LFP), Javier Tebas, confía en que su competición pueda aproximarse e incluso superar "la cifra de negocios" de la Premier League inglesa en los próximos cuatro años.

"Con el plan estratégico y los números que vamos a crecer, podremos competir perfectamente. E incluso la esperanza es superar en cifras de negocios a la Premier y en sustentabilidad financiera a la Bundesliga", señaló hoy Tebas durante un desayuno con periodistas en Madrid.



"Aunque yo con estar un 15% por debajo de la Premier me conformo", matizó de inmediato, consciente de la magnitud del desafío. El jefe de la Liga española destacó la "solvencia económica del fútbol español" y consideró que los clubes han logrado ya sanearse definitivamente tras dejar atrás la "época de crisis profunda".



"Ya dejamos de hablar de deuda y ahora hablamos de crecimiento a futuro", afirmó Tebas durante un evento conjunto con directivos del banco Santander, patrocinador principal de la Liga española. "La solvencia no es un sueño ni un proyecto o estimación, sino una realidad", afirmó a su lado Javier Gómez, director general corporativo de la LFP. "Ha culminado el proceso de saneamiento".



Según estimaciones de la Liga, los ingresos de la competición española crecerán un 59% en comparación con la última temporada hasta los 3.327 millones de euros (USD 3 580 millones). Quitando de las estadísticas al Real Madrid y el FC Barcelona, los dos gigantes del fútbol español, el crecimiento estimado es aún mayor en términos porcentuales, un 94%, hasta 2.088 millones, de acuerdo a la LFP.



Los directivos de la Liga española resaltaron además la reducción de las deudas de los clubes que integran la primera y la segunda división y se mostraron esperanzados en acercarse a los valores de la Bundesliga alemana en los próximos años. "Al día de hoy ningún club está embargado por la agencia tributaria", afirmó Gómez.



Tebas, en tanto, destacó que el peso del personal deportivo en los gastos de los clubes bajó considerablemente, pasando del 90% en 2011-12 al 60,4% en la actual temporada. "Cuando era del 90% el sector era inviable. Hubieran ido a la quiebra muchos clubes. Ahora ya estamos en un valor normal", afirmó Tebas.



Pese a las mejoras que resaltó, el jefe de la Liga consideró que la competición española debe seguir creciendo si no quiere verse superada por la lucrativa Premier League. "Cuando competimos en Europa ganamos todo pese a que la que más ha invertido ha sido la Premier League.



Tenemos menos inversión, pero porque ya la tenemos hecha. Contamos con los mejores jugadores y los tres candidatos al Balón de Oro", afirmó Tebas. "Pero tenemos que crecer para seguir siendo competitivos con la Premier. Si ellos siguen creciendo y nosotros nos estabilizamos, dentro de cinco o diez años será al revés", concluyó.