LDU cambiará el horario de sus partidos para mejorar el rendimiento del equipo

En Liga de Quito, decidieron cambiar los horarios de los partidos de local. Ya no lo harán los domingos a las 11:30. Ahora jugarán los sábados a las 18:30.

Santiago Jácome, gerente deportivo del club, explicó que esta variante fue por un pedido del cuerpo técnico. El objetivo es que el equipo tenga más tiempo de recuperación.



Está decisión se la tomó tras un análisis físico. Según Jacome, en este horario los jugadores podrán rendir mejor.



"No es lo mismo jugar a las 11:30 o a las 18:00. Jugar en la noche el jugador tiene todo el día de descanso. También hay más tiempo de recuperación desde la última comida. Son algunos factores que van desde la alimentación, el descanso y hasta el estado de la cancha", dijo el dirigente.



Ante las criticas que pueda generar esta medida, Jácome aseguró que el cuerpo técnico fue quien decidió el cambio priorizando el aspecto deportivo.



"Obviamente el técnico toma una decisión priorizando lo deportivo. Hoy no ha servido ni lo uno, ni lo otro. Creo que la solución es ganar. Si lo hacemos, no importará si se juega de día o de noche o si se lo hace los lunes", dice Jácome.



Por el momento la prioridad del club es salir de la situación incómoda en la que se encuentran deportivamente. Después se analizará el tema del cambio de horario para darle mayor comodidad a los hinchas.



Liga ya jugó a las 18:30 en sábado. Lo hizo ante El Nacional, partido en el que empató 2-2.