La hincha Vivi Palacios lleva su amor por Liga más allá de los estadios

Vivi Palacios tiene "los suficientes años para ser feliz" y un amor por Liga de Quito que no admite dudas. Esta alegre quiteña hace realidad uno de sus sueños, que es vivir de cerca la cotidianidad de LDU y de sus jugadores.

Como hincha mantiene una página en Facebook con más de 46 000 seguidores y está a punto de lanzar la página web Actitud Alba. Fotógrafa aficionada ha seguido a Liga en partidos por varias ciudades del país y también en cotejos internacionales.



Una vez viajó con otros fanáticos en bus durante cuatro días consecutivos para acompañar al club en un encuentro en Venezuela. El viaje de regreso duró, por supuesto, otros cuatro días en la carretera.



Ese amor por la 'U' ha ido creciendo con el paso de los años y cada vivencia, los triunfos y las derrotas, la han hecho apasionarse más por el 'Rey de Copas' de Ecuador. "Este es un sueño que nació tras las mallas del estadio", rememora el jueves 12 de enero del 2017 en el campo de entrenamientos de Pomasqui hasta donde acudió con su cámara para tomar fotografías de la actual plantilla de futbolistas.



Este día se ejercitaron 21 deportistas bajo las órdenes del técnico uruguayo Gustavo Munúa. Vivi saluda en la concentración alba con la mayoría de jugadores. Ellos la conocen porque les ha llevado un pastel de cumpleaños. Luego publica esas fotografías y los hinchas también pueden felicitar a sus 'cracks' a través de la página en Internet.

"En abril del 2012 pude lanzar al aire el proyecto Actitud Alba, que es un portal que acompaña a Liga en los buenos y en los malos momentos... es un portal que va más allá de lo técnico y trata de conocer más a los jugadores como personas. Estoy pendiente de los cumpleaños y llevo un calendario de todos los que trabajan en el club... preparo los pasteles con mi propia gestión", cuenta la fanática que admite que podría enamorarse de hinchas de cualquier equipo, menos del Barcelona SC y del Deportivo Quito.



Esto último lo dice a manera de broma, con una pícara sonrisa.

Su trabajo por el club incluso fue reconocido por Rodrigo Paz, el directivo más representativo de LDU. Un día se reunió con 'Papá Oso', como llaman con cariño al dirigente, y este la felicitó por su trabajo. "Realmente me sorprendió cuando me reconoció y me agradeció por lo que hago".