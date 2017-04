Liga de Quito le da la espalda a las victorias en la Casa Blanca

Gustavo Munúa, DT de Liga de Quito, no encuentra respuestas al momento actual del cuadro azucena. Los albos empataron 2-2 por la fecha 11 del Campeonato Nacional, en el estadio Casa Blanca. El entrenador uruguayo sigue sin entender porqué su equipo no puede sostener la ventaja en los partidos.

“Ese nerviosismo de ganar el partido nos lleva a cometer errores. El equipo lo buscó hasta el final. Es increíble que no podamos ganar. Te vas con esta amargura. Iniciamos bien el partido, pero no fuimos contundentes para poder cerrar el partido”, dijo el estratega en la conferencia de prensa.



En lo que va del año a la ‘U’ le han empatado tres partidos. Ante Independiente del Valle y ante el Deportivo Cuenca estuvo adelante en el marcador. Sin embargo, en ambos partidos le marcaron goles y la ‘U’ cedió puntos en Ponceano. Ante El Nacional la historia se repitió. Dos veces estuvo adelante en el marcador y le empataron. Incluso estuvo cerca de perder el partido.



Munúa admitió que los problemas defensivos y la ansiedad por lograr triunfos juegan en contra de sus pupilos. “No podemos hacer un gol y sentir que llevamos una mochila encima. Hay que trabajar en estos aspectos. Tuvimos un expulsado cuando buscamos un cambio y se debió reorganizar el equipo”, dijo el entrenador.



Hernán Barcos, al salir del estadio, también reconoció que el problema de la ‘U’ pasa porque no puede sostener la ventaja en los partidos. “Necesitamos que se cierre nuestro arco. Hacemos goles, pero nos empatan. Eso nos está afectando. Tenemos que encontrar ese equilibrio”, manifestó el ‘Pirata’ Barcos.



El Nacional y Liga de Quito jugarán la revancha el próximo domingo 30 de abril en el estadio Atahualpa. Ambos clubes capitalinos están en una posición incómoda en la tabla de posiciones en los últimos lugares.